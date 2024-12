Xelajú MC aseguró su lugar en la gran final del Torneo Apertura 2024 tras una intensa definición en tiempos extras, gracias al gol decisivo de Denilson Ochaeta en el Estadio Mario Camposeco. Jorge Aparicio ha sido parte de este proceso y no quiso olvidarse de Comunicaciones.

Este triunfo mantiene viva la ilusión del equipo quetzalteco de conquistar su tan anhelada Séptima Luna, ahora frente a Cobán Imperial, en una final que promete ser histórica por su carácter departamental y el fervor de las aficiones involucradas.

El dardo de José Aparicio a Comunicaciones

Jorge Aparicio se convirtió en uno de los fichajes más esperados de la Liga Nacional al arribar a Xelajú MC proveniente de Comunicaciones FC. Su llegada generó diversas opiniones entre la afición quetzalteca, provocando cierta controversia en sus inicios.

Aparicio, con 18 apariciones y 1,552 minutos en cancha, ha demostrado su importancia tanto en la creación de juego como en la contribución ofensiva, registrando dos goles en lo que va del torneo. Su rendimiento será fundamental en la lucha por el título ante Cobán Imperial.

Jorge Aparicio – Xelajú

“Hay muchos sentimientos encontrados por todo lo que había vivido en mi club anterior, por la manera en que me trataron, trataron de hacerme de menos y quedar como el malo, cuando realmente no pasó nada e hicieron cosas que no debían, pero siete u ocho meses después, estoy en una final más y estoy disfrutando con Xelajú MC“, afirmó Jorge Aparicio.

Xelajú MC y Cobán Imperial se medirán el próximo sábado 14 de diciembre en el Estadio Verapaz durante el partido de ida de la final. La vuelta se llevará a cabo una semana después, el sábado 21 de diciembre, en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, donde se definirá al campeón del torneo.