Municipal vs. Iztapa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de hoy por la fecha 15 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala

Iztapa recibirá a Municipal en la fecha 15 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro, a su modo, será clave para ambos. Los peces vela, octavos con 17 puntos, quieren mantener su plaza para clasificar a la siguiente fase. El conjunto escarlata, quinto con 20 puntos, también comienza a mirar de reojo a los equipos que están por debajo. Situación a la cual llegaron debido a la mala raccha que arrastran.

Municipal vs. Iztapa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se jugará el hoy, sábado 23 de octubre, a las 12:00 horas (AM), en el Estadio Municipal El Morón y será televisado por Tigo Sports . Walter López oficiará de árbitro principal, Jorge Ordóñez y Aczel Pérez serán los jueces de línea y Erick Orozco el cuarto árbitro.

Municipal vs. Iztapa: cómo llegan los locales

El equipo camaronero no quiere soltar la octava plaza y en las últimas fechas lograron un triunfo ante Guastatoya (1-0) y una igualdad contra Santa Lucía (3-3), dejando atrás las caídas vs. Antigua (2-4) y Cobán (1-2). Los pupilos de Ramiro Cepeda tratarán de aprovechar su localía, condición en la cual obtuvieron sus cinco triunfos.

Municipal vs. Iztapa: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo fueron descendiendo posiciones por su flojo desempeño a lo largo del Apertura. Sin ir más lejos, no ganan hace cuatro partidos, en los que sumaron dos empates (1-1 vs. Santa Lucía y Antigua) y dos derrotas (0-1 vs. Guastatoya y Malacateco). Rosales y Barrientos ya cumplieron sus respectivas suspensiones, por lo que estarán disponibles.

Municipal vs. Iztapa: útimo partido entre ambos

El último choque entre ambos conjuntos data del 14 de agosto de este año, en un partido perteneciente a la fecha 4 del Apertura. En aquella oportunidad, Municipal e Iztapa igualaron 2-2 con goles de José Martínez (x2) para los locales. Cristian Kamiani y Cristian Hernández marcaron para la visita.