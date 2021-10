Platense y FAS jugarán en la jornada 16 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. Los tigrillos, escoltas de Alianza con 28 puntos, quieren ganar para acortar distancias con los albos, que se enfrentarán a 11 Deportivo. En frente estarán los gallos, séptimos con 20, que necesitan ponerle fin a su mala racha y alejarse de Santa Tecla, que tiene una unidad menos y amenaza con desplazarlos de su plaza.

Platense vs. FAS: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El cotejo se llevará a cabo el sábado 30 de octubre, a las 15:30 horas, en el Estadio Antonio Toledo Valle. Aún no se confirmó qué canal lo transmitirá.

Platense vs. FAS: cómo llegan los tigrillos

Los pupilos de Jorge Rodríguez, con el triunfo 2-1 ante Limeño, se recuperaron de sus malos resultados previos: dos derrotas 1-0 frente a Santa Tecla y Águila, y un empate 0-0 con Jocoro. "El equipo estaba teniendo un buen desenvolvimiento pero no con la definición y gracias a Dios el domingo anotamos dos goles", declaró el "Zarco", quien no podrá contar con Denis Pineda por molestias musculares.

Platense vs. FAS: cómo llegan los gallos

Los viroleños están promediando un gran regreso a la máxima categoría tras cuatro décadas. "Queremos ese boleto para estar entre los ocho mejores (...) No va a ser nada fácil, pero el grupo lo está haciendo muy bien, todos están aportando", le dijo Campos a El Gráfico. Para ello deben levantar cabeza: vienen de dos derrotas (1-3 vs. Firpo, 0-4 vs. Alianza) y una igualdad (1-1 con Once Deportivo).

Platense vs. FAS: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de agosto, en un partido por la fecha 5 del vigente Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Platense se impuso 1-0 a FAS gracias al tanto de Juan Camilo Delgado, quien ya lleva 6 dianas.