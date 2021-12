Alianza vs. Platense disputarán la Gran Final del Apertura 2021 de El Salvador. Entérate a qué hora y por qué canal verla EN VIVO y EN DIRECTO.

Alianza vs. Platense: cuándo, dónde y por qué canal ver la Gran Final del Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador

Por primera vez en la historia, Alianza y Platense se enfrentarán en la Gran Final del Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. Tras culminar la primera fase en primera y sexta posición, respectivamente, atravesaron la liguilla invictos y ahora protagonizarán un cruce histórico por el peso del contraste. Los viroleños regresaron a primera luego cuatro décadas y tienen la chance de alzar su segundo título 46 años después. Mientras que los paquidermos llegaron a su décima final al hilo y buscarán levantar su decimosexto título.

Alianza vs. Platense: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

La Gran Final cuscatleca se jugará el domingo 19 de diciembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Cuscatlán —habrá 50% de aforo para cada hinchada— y podrá verse tanto por Canal 4 TCS como por Tigo Sports . Los colegiados serán Ismael Cornejo (árbitro principal), Francisco Zumba (asistente 1), David Morán (asistente 2) y Raúl Morales (cuarto árbitro).

Alianza vs. Platense: cómo llegan los paquidermos

Los pupilos de Milton Meléndez fueron los líderes de las vueltas, sacándole 13 puntos de diferencia a FAS y con Duvier Risascos como el hombre gol (16 tantos). Luego, eliminaron a Jocoro en cuartos (4-2) y a 11 Deportivo en semis (3-1), llegando así a su décima final consecutiva. El último título lo consiguieron en el Apertura 2020. Y ahora no querrán dejar pasar la chance: "No hay que salir confiados. Las finales no se juegan, se ganan", avisó Narciso Orellana. La buena noticia es la recuperación de Marvin Monterroza tras sufrir hipoglucemia.

Alianza vs. Platense: cómo llegan los gallos

La del domingo será la séptima final consecutiva de Platense. En la sexta lograron el ascenso a la máxima categoría, venciendo 2-1 a Destroyer este año con un gol agónico de Camilo Delgado. El colombiano, precisamente, fue el héroe del triunfo 1-0 ante Chalatenango que sirvió para destrabar el 1-1 de la ida y darles el pase a su segunda final en primera división luego de 46 años. "Es un sueño que nos trazamos durante todo el torneo", dijo Delgado. ¿Podrán los pupilos de Guillermo Rivera dar el batacazo y hacer historia otra vez?

Alianza vs. Platense: último partido entre ambos

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el 17 de octubre, en la jornada 13 del Torneo Apertura. Aquel día, Alianza goleó 4-0 a Platense con dianas de Riascos, Rivas, Zelaya y Arboleda. Aunque en la fecha 2 empataron 2-2. Zelaya y Romero convirtieron para los paquidermos, mientras que Víctor Landázuri hizo un doblete para los gallos.