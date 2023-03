El gerente deportivo del Club Sport Herediano (y actual entrenador del primer equipo), Jafet Soto, ha vuelto a disparar con munición gruesa contra el Saprissa. Más precisamente apuntó contra Juan Carlos Rojas, presidente de la institución morada, en el marco del caso contra el arbitraje.

“Ya es suficiente la presión que está ejerciendo Saprissa contra el arbitraje“, expresó primeramente en conferencia de prensa, tras la victoria contra Puntarenas. “Uno se ha quejado, yo no soy una santa paloma, pero ya es suficiente“, reiteró, añadiendo que “Juan Carlos Rojas (…) estuvo de acuerdo en la reunión de presidentes con las partes involucradas de acabar con el tema y él sigue“.

Por otra parte, si bien advirtió que no va “a defender a ningún árbitro“, sí luchará por “la honestidad, porque pueden ser terribles, pero son honestos y se pueden equivocar como cualquiera de nosotros“. “Es suficiente por parte de Saprissa esa presión, de pedir que no le piten algunos árbitros. Si ellos hacen eso, yo también lo pido y estamos todos igual, así no es esto“, prosiguió.

En esa misma línea, repitió que los tibaseños “condicionan cada semana el tema arbitral (…), no beneficia al fútbol“. Finalmente, se refirió a la posición de los directivos morados respecto a la implementación del Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés).

“Ya entiendo por qué algunos miembros de Saprissa dijeron que no les interesa el VAR, es obvio: si el VAR hubiera estado en los partidos de finales en los últimos 10 años, yo creo que le baja entre 9 u 8 campeonatos“, concluyó.