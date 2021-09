Sporting San José vs. Alajuelense: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 13 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Sporting San José y Alajuelense se enfrentarán en la jornada 13 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Los dos conjuntos vienen de capa caída, sobre todo los josefinos, y a lo largo de las últimas fechas dejaron pasar oportunidades para quedarse con la cima de la clasificación. De momento están empatados en 18 puntos, a dos del líder, Herediano, aunque los albinegros tienen mejor diferencia de gol.

Sporting San José vs. Alajuelense: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se llevará a cabo el sábado 25 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ernesto Rohrmoser. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Sporting San José vs. Alajuelense: cómo llegan los locales

El conjunto dirigido por José Giacone tuvo una gran primera vuelta en el Apertura 2021, pero posteriormente los buenos resultados comenzaron a serles esquivos. "Tenemos una mala racha", dijo el estratega argentino, de la cual "tenemos con qué salir", aseguró. Los albinegros no ganan desde la fecha 9, cuando golearon 4-0 a Saprissa. Luego, firmaron tablas con Pérez Zeledón (1-1) y perdieron 0-3 con Herediano y 0-1 con Guanacasteca.

Sporting San José vs. Alajuelense: cómo llegan los visitantes

La Liga continúa siendo protagonista de los mercados de pases y recientemente contrató a Celso Borges y Gabriel Torres. Dos refuerzos que pueden generar una retroalimentación: motivar a sus compañeros y aportar jerarquía para encontrar cierta regularidad. Vienen de empatar 1-1 con Guastatoya por la Liga Concacaf. Y en la Liga Promérica, en sus últimos juegos, sacaron un triunfo (4-2 vs. Guadalupe), una derrota (0-1 vs. Pérez Zeledón) y otra igualdad (2-2 vs. San Carlos).

Sporting San José vs. Alajuelense: último partido entre ambos

La última vez que se enfrentaron albinegros y manudos fue el 31 de julio, en un partido correspondiente a la segunda jornada del vigente Torneo Apertura. El resultado fue un empate 3-3. Los goles de Alajuelense los marcaron Marcel Hernández y Johan Venegas, en dos oportunidades. Y para Sporting anotaron Dennis Castillo, Roy Miller y Hernán Fener.