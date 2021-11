Real España es uno de los equipos semifinalistas del Torneo Apertura 2021 de Honduras, pase que logró de manera directa luego de terminar en el primer lugar de la tabla, ahora enfrentará a Motagua y confía en su principal referente el argentino Ramiro Rocca quien es uno de los goleadores del certamen y que tiene como prioridad levantar el título.

“Sabemos que Motagua es un equipo que juega bien, viene haciendo las cosas bien, uno de los más grandes del país, pero nosotros también estamos preparados para eso. Vamos a jugar como lo hacemos en todas las canchas y seguir por este camino. No creo que les afecte su seguidilla de encuentros, porque tienen un plantel muy amplio y en instancias finales no imagino que guarden mucho. Va a ser un partido de semifinal, distinto a los que jugamos, pero muy difícil”, dijo Rocca.

“Rompimos una racha de muchos años de no ganar en Tegucigalpa y es algo bueno. Sabemos lo que juega Motagua, va a ser un partido cerrado, luchado como son estos juegos. A la afición, desde que llegué siempre estuvo a mi lado y es algo hermoso, trato en la cancha devolverle un poco del cariño que me dan”, agregó.

Acerca de la presión e ilusión que ejerce la afición para que el equipo sea campeón, comentó: “Bien, tranquilos, sabemos la responsabilidad que tenemos. Sabemos que la afición está necesitada y nosotros más que nadie le queremos regalar una alegría porque se lo merecen, vamos a luchar y hacer todo para lograr ese sueño”.

“La verdad es que todavía falta, arrancamos bien, pero no me gusta hablar de lo personal porque va todo tomado de la mano. Sin el esfuerzo de mis compañeros yo no hubiera podido hacer nada, falta los más importante y esperamos en Dios lograrlo. Obviamente que siempre es lindo meter goles, pero yo prefiero salir campeón antes que el trofeo de goleo”, finalizó Rocca sobre sus aspiraciones personales.