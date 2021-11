Tras un año en el Boavista de Portugal, Jorge Benguché regresó del préstamo a Olimpia y en el León esperaban verlo en su mejor nivel. Lamentablemente, al delantero le está costando mucho poder recuperar el rendimiento que venía teniendo antes de irse y solo anotó 3 goles en 13 fechas con el equipo de Pedro Troglio.

El propio entrenador habló en conferencia de prensa y explicó por qué le está sucediendo esto al atacante. No solo lo justificó, sino que también lo respaldó ante las críticas tanto de los medios de comunicación como de los propios aficionados. Para finalizar, llegó a estipular un tiempo para sentirlo con mejor ritmo.

"Jorge necesita que paremos un poco y pueda hacer unos días de adaptación y no los ha tenido, él estuvo un año parado en Portugal, se fue a los Olímpicos, no paró, no pudo hacer una pretemporada, no está al 100 por ciento y tenemos que esperar que se vaya acomodando", comenzó Troglio.

Luego, el estratega argentino le apuntó a la Bicolor y no únicamente por la situación de Benguché: "No solo es el caso de él, también el de todos los muchachos que se me fueron a Selección que entre Olimpia y Copa Oro les ha costado, todos han pasado por alguna lesión, no ha parado y es el caso también Jorge".

Para finalizar, Pedro Troglio dio un tiempo para poder volver a ver al delantero en su mejor versión como antes de emigrar a Europa: "Ojalá lo vayamos acomodando en estos 10-12 días que tendremos después del martes, pero eso hará Jorge descansar un poco y hacer una pretemporada".