Previo a las Eliminatorias Concacaf, Alajuelense y Saprissa se enfrentarán en un nuevo clásico nacional en la fecha 19 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. La Liga marcha segunda, con 31 puntos, por lo que necesita ganar y que Herediano caiga ante Cartaginés en el clásico provincial para robarle la cima. La S, por su parte, está cuarta con 27 unidades y debe puntuar para seguir en zona de clasificación. Agazapado espera Santos de Guápiles, que también tiene 27 pero peor diferencia de gol.

Alajuelense vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El clásico se disputará el sábado 30 de octubre, a las 18:00 horas ticas, en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver por FUTV . Los encargados de impartir justicia en el encuentro serán Cristian Rodríguez (juez principal), Osvaldo Luna (asistente 1), William Chow (asistente 2) y Benjamín Pineda (cuarto árbitro).

Alajuelense vs. Saprissa: cómo llegan los manudos

Desde la llegada de Albert Rudé, la escuadra eriza viene en alza. Con un juego más propositivo y fresco, lograron un empate, 0-0 vs. Herediano, y tres triunfos: 1-0 vs. Santos, 4-1 vs. Guanacasteca y 2-1 vs. Grecia. “El equipo emocionalmente está muy fuerte y esto lo quiero destacar, porque partidos como el último (ante los helénicos) son más de estar bien mental y emocionalmente que de juego", declaró Rudé. Sin Faerrón, pero con Martínez, López y Borges a disposición, Alajuelense buscará adueñarse del clásico.

Alajuelense vs. Saprissa: cómo llegan los morados

Aunque la historia sea otra en la Liga Concacaf, la S aún no puede encontrar una estabilidad en la Liga Promérica. En sus últimos cotejos, los de Mauricio Wright vencieron 4-0 a Guadalupe y luego encadenaron tres empates: 1-1 vs. Grecia, Cartaginés y 0-0 vs. Jicaral. "Hemos dejado puntos en casa que no deberíamos. Lo importante es que despertemos, se llega mucho y por el funcionamiento del equipo estamos tranquilos, pero necesitamos que lleguen las anotaciones", explicó Wright. Para el derbi volverán Torres y Bolaños.

Alajuelense vs. Saprissa: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 28 de agosto, concretamente en la fecha 8 del presente Apertura. Aquel día, Saprissa venció 4-2 a Alajuelense gracias a las anotaciones de Mariano Torres (x2), Kendall Waston y Jossimar Pemberton. Los goles del visitante los marcó Alonso Martínez.