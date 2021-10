Herediano vs. Saprissa se enfrentarán en un nuevo clásico en la fecha 14 del Apertura 2021 de Costa Rica. Entérate a qué hora y por qué canal ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Herediano vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de hoy por la fecha 14 del Apertura 2021 de Costa Rica

Hoy, Herediano y Saprissa protagonizarán un nuevo "clásico del buen fútbol" en la jornada 14 de la Primera División de Costa Rica que decidirá el liderato del Torneo Apertura 2021. Los rojiamarillos, con 24 puntos, son los punteros y la S es la escolta, con 21. Ambos conjuntos, futbolística y anímicamente, llegan en un buen momento al encuentro. Sin embargo, no podrán contar con sus figuras debido a que están concentrando con la Tricolor de cara a la triple fecha de Eliminatorias.

El encuentro se jugará hoy, domingo 3 de octubre, a las 17:00 horas, en el Estadio Colleya Fonseca y se podrá ver por FUTV. La terna abitral la integrarán Adrián Chinchilla (juez central), Víctor Ramírez (asistente 1), William Chow (asistente 2) y Carlos Salazar (cuarto árbitro).

Herediano vs. Saprissa: cómo llegan los locales

Desde que Jeaustin Campos llegó al banquillo del team han encadenado cuatro triunfos al hilo. Grecia (2-1), Sporting (3-0), Guadalupe (2-0) y Jicaral (1-0) han sido sus víctimas. El estratega no podrá contar con Keysher Fuller, Orlando Galo, Yelstin Tejeda -que no venía siendo titular- y Guillermo Ortiz. "Tienen jugadores que perfectamente los pueden suplir. Siempre esperamos lo mejor del rival, esta vez no será la excepción", dijo Campos sobre la S.

Herediano vs. Saprissa: cómo llegan los visitantes

“Es muy raro como se manejó esta convocatoria, por su naturaleza y hay que ver cuál es el trasfondo de esto, pero tenemos que jugar con estas situaciones", declaró Mauricio Wright, quien deberá lidiar con las ausencias de Aaron Cruz, Kendall Waston, Ricardo Blanco y Jimmy Marín. Los morados arriban habiendo vencido a Santa Lucía en octavos de final de la Liga Concacaf por 6-2. Y en el Apertura vienen de igualar con Guanacasteca (1-1), Santos, (3-3) y de ganarle 3-0 a Pérez Zeledón.

Herediano vs. Saprissa: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el 8 de agosto, en la tercera jornada del actual torneo. En dicha oportunidad, Herediano venció 3-2 a Saprissa con goles de Brown, McDonald y Galo. Los tantos de la S corrieron por cuenta de Guzmán.