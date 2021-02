Nicaragua dejó una buena imagen ante Guatemala a pesar de la derrota

Nicaragua y Guatemala se vieron las caras por primera vez en este 2021 en un encuentro amistoso que terminó con una victoria de los chapines (1-0) por la mínima diferencia. Sin embargo, a pesar de este triunfo, ambos conjuntos se fueron con distintas imágenes. Un gol al minuto 90 no fue suficiente para los guatemaltecos. Mientras que para los Pinoleros, la idea de juego quedó demostrada en el terreno de juego y al final es lo más importante en esta clase de partidos.

Recordemos que durante el mes de junio del año pasado, Guatemala y Nicaragua se vieron las caras en un partido amistoso que terminó con un amargo (0-0) en donde ambos equipos estaban en un proceso de adaptación y recuperación producto de la pandemia y que ahora, un poco más aceitados en el juego, Nicaragua a pesar de la derrota, fue la selección que dejó mejores sensaciones.

Los dirigidos por Juan Vita saltaron a la cancha con el siguiente once titular: Denis Espinoza, Josué Quijano, Marvin Fletes, Melvin Hernández, Manuel Rosas, Nahúm Peralta, Kevin Serapio, Richard Rodríguez, Herny García, Jaime Moreno y Juan Barrera. Luego en el segundo tiempo el técnico argentino haría los cinco cambios pertinentes para el complemento.

Aunque en el resultado las cosas no salieron para los Pinoleros, sí dejaron buenas sensaciones y en condición de visitante. Con una idea de juego clara, generando situaciones de gol y no solamente convirtieron al arquero Kevin Moscoso como una de las figuras del partido, además pegaron dos balones en los postes. Simplemente la suerte no estuvo del lado de Nicaragua.

Juan Vita sabe que tener estos conceptos claros en sus jugadores y que luego puedan traducir la idea de juego, es determinante e importante para los retos que tendrá la selección en este 2021. Sobre todo en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.