Cristian Maidana culpa a Pedro Troglio por su salida de Olimpia

Después de dos temporadas, Cristian Maidana no continuará su carrera en Olimpia. El futbolista argentino deja a los Albos y ya fue anunciado en Deportivo Cobresal de la Primera División de Chile. Su salida no terminó siendo tan tranquila como se esperaba y el Chaco le apuntó a Pedro Troglio por la falta de oportunidades en el equipo.

"Fueron los mejores meses en mi carrera deportiva y hoy me toca irme a pesar de estar pasando una difícil situación familiar pero no tengo lugar en el equipo y aunque respeto la decisión, debo pensar en mi carrera y mi bienestar también", declaró el sudamericano en una carta. Pese a no nombrar al entrenador, el jugador de 34 años destacó en reiteradas veces que no contó con los minutos que esperaba.

También habló de como vivió estos últimos meses sin disputar partidos: "Todo jugador necesita jugar y tener minutos en cancha. La confianza en un futbolista es fundamental para poder rendir dentro del campo. He sido profesional en todo sentido hasta los últimos días, como ahora, a pesar de lo que estoy viviendo familiarmente, no he dejado de entrenar ni de estar a disposición del cuerpo técnico dando lo mejor de mí".

������ ¡Cristian Maidana ya tiene nuevo club!



Tras dejar Olimpia y apuntarle a Pedro Troglio por la falta de minutos, el centrocampista argentino fue anunciado en el Deportivo Cobresal de la Primera División de Chile. pic.twitter.com/sDzpdNUsHQ — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) February 26, 2021

El jugador agradeció a diferentes personas de Olimpia, pero no mencionó a Pedro Troglio: "Agradecido eternamente a esta afición por el cariño desde el primer día hacia mi y mi familia. Agradecido a la directiva, especialmente al señor Osman Madrid, Tato Saybe y JC por darme siempre una mano en todo, siempre a disposición. Por brindarme su entero apoyo y afecto".

Al finalizar, Maidana decidió volver a explicar que su decisión es para beneficiar al club: "Olimpia siempre estará en nuestros corazones y ojalá la vida me vuelva a encontrar . Al no ser tenido en cuenta, prefiero dar un paso al costado para beneficio del club también".