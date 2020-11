¿Puede jugar en Europa? Lleida opinó sobre Alex López y los dichos del Choco Lozano

El director deportivo del Alajuelense, Agustín Lleida, se manifestó de acuerdo con Anthony Lozano en relación a la capacidad de Alexander López de jugar en el fútbol europeo.

Después de que el delantero del Cádiz, Anthony Lozano, expresara que Alex López podría perfectamente estar jugando en el fútbol europeo, Agustín Lleida también ha vertido su punto de vista. En una entrevista para el sitio web oficial de La Liga de España, el atacante catracho se deshizo en elogios para su compañero de selección.

“Alex López para mí es uno de sus jugadores de los cuales yo me pregunto, ¿Cómo es posible que no esté en Europa? Me sorprende que no haya tenido esa oportunidad de venir por aquí y mostrarse. En el fútbol español encajaría perfectamente, sobre todo, en primera división”, manifestó el ex jugador de Olimpia, Tenerife, Girona, y Barcelona B en una nota para ESPN.

Ante esto, Agustín Lleida también ha tenido elogios para el volante armador del conjunto manudo, dándole la razón a las palabras de Lozano. "Por el nivel que tiene, Álex López podría estar jugando en Europa, desde luego que si. Pero nosotros estamos muy contentos de que esté con nosotros aquí y ojala se pueda mantener mucho tiempo en la institución", expresó.

''Lo he dicho varias veces, Álex ha sido mucho tiempo el mejor o uno de los mejores jugadores del fútbol de Costa Rica. En la actualidad está en un gran nivel, se ha entendido muy bien con Bryan Ruiz, los buenos jugadores siempre se buscan y juegan bien. Nosotros como equipo somos los grandes ganadores'', concluyó.

Alexander Agustín López comenzó su carrera en el Olimpia de Honduras, para luego tener un paso fugaz por el Houston Dynamo de la Major League Soccer, donde no alcanzó a brillar. También jugó en el fútbol de Arabia Saudita, pero hasta hoy no ha tenido la chance de probarse en la élite europea.