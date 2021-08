Alajuelense vs. Municipal cerrarán la fecha 7 del Apertura 2021 de Costa Rica. Conoce a qué hoa y por qué canal ver el juego.

El duelo Alajuelense vs. Municipal Grecia le dará el cierre a la séptima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Los helénicos, últimos de la tabla acumulada del Clausura, vienen promediando un gran torneo y son los líderes, con diez puntos. Los manudos, semifinalistas de dicho torneo, hoy marchan octavos y buscarán ganar para escalar posiciones.

Alajuelense vs. Municipal Grecia: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se llevará a cabo el miércoles 25 de agosto, a las 19:00 horas ticas, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se podrá ver por FUTV y la terna arbitral la encabezará Steven Madrigal; José Montes y Jeriel Valverde serán los líneas y William Mattus el cuarto juez.

Alajuelense vs. Municipal Grecia: cómo llegan los locales

El inidio de temporada no viene siendo flojo para los dirigidos por Marín, quien reemplazó a Carevic debido a los malos resutados. En sus últimos cuatro juegos promediaron dos derrotas (2-3 vs. Cartaginés y 1-2 vs. Santos Guápiles) y dos triunfos (4-1 vs. Herediano y 2-1 vs. Guanacasteca). En este último encuentro, López (2') y Román (18') adelantaron a los manudos. Reyes descontó (25') de penal para los pamperos, que en el complemento dominaron a la Liga pero no pudieron marcar.

Alajuelense vs. Municipal Grecia: cómo llegan los visitantes

Los helénicos, al mando de Chaves, comenzaron de forma acertada el Apertura. Sus últimos cuatro partidos dejaron un saldo de un empate (0-0 vs. Jicaral), una caída (0-1 vs. Saprissa) y dos victorias (2-0 vs. Guanacasteca y 1-0 vs. Pérez Zeledón). Ante los pezeteros disputaron un encuentro muy cerrado, en el cual los sureños no pudieron penetrar la defensa de Grecia, que con el gol de Barrantes (34') trepó a la cima y provocó el despido de Wanchope.

Alajuelense vs. Municipal Grecia: último partido entre ambos

La última vez que manudos y helénicos se enfrentaron fue el 9 de abril, en la fecha 17 del Torneo Clausura. Alajuelense se impuso 4-1 con tantos de Montoya (35'), Zúñiga (40'), Montenegro (62') y Ruiz (80'). Small marcó el gol del descuento (8') para los locales.