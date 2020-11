Partidos de hoy 17 de noviembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 17 de noviembre de 2020.

Este martes, 17de noviembre, habrá una enorme cantidad de encuentros para poder apreciar en las televisiones de todo el mundo, los cuales estarán repletos de emociones. La mayoría de ellos corresponden a las Eliminatorias de la Conmebol rumbo a Qatar 2022 y la Nations League de Europa, aunque también habrá amistosos internacionales.

Eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022

La totalidad de la cuarta jornada de las eliminatorias de la Conmebol (una hora menos que Panamá) en miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022 se desarrollará este martes, con los cinco partidos que corresponden a cada fecha de esta índole. Tomando en cuenta la hora de Centroamérica, desde las 15 se verán las caras Ecuador-Colombia y Venezuela-Chile; A las 17 harán lo propio Uruguay-Brasil y Paraguay-Bolivia. Finalmente, Argentina y Perú se medirán a partir de las 18:30.

UEFA Nations League

La etapa regular de la Nations League tendrá su capitulo final desde este martes, cuando se jueguen algunos de los partidos de la sexta y última fecha, que determinará ascensos; descensos y clasificación al Final Four. Todos los choques se darán a partir de las 13:45 de Centroamérica (14:45 de Panamá).

Estos son Croacia vs. Portugal, Francia vs. Suecia, España vs. Alemania y Suiza vs. Ucrania por la Liga A; Luxemburgo vs. Azerbaiyán y Montenegro vs. Chipre por la Liga C; y Andorra vs. Letonia, Gibraltar vs. Liechtenstein y Malta vs. Islas Feroe por la Liga D.

Amistosos internacionales

Finalmente también tendremos amistosos internacionales, cinco para ser exactos. Desde las 5 de la mañana de Centroamérica se enfrentarán Bangladesh y Nepal, y dos horas después harán lo propio Qatar y Corea del Sur. A las 8 se verán las caras Uzbekistán e Irak, mientras que Arabia Saudita y Jamaica tendrán su duelo desde las 10:30. Finalmente, a partir de las 14, tendremos un Japón-México más que interesante.