PSG vs. Racing de Etrasburgo jugarán por la segunda fecha de la Ligue 1. Entérate a qué hora y en qué canal ver el juego en Centroamérica.

PSG, ya con Lionel Messi en la plantilla, se enfrentará a Racing de Estrasburgo por la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia. Pero en París, pese a haber cerrado el arribo del astro argentino, aún se viven horas ajetreadas debido a la posible salida de Kylian Mbappé al Real Madrid. Como sea, el foco del PSG está puesto en volver a ganar el torneo local. Y para ello deberá superar a equipos como Racing, que se reforzó en vistas de mejorar su anterior participación en liga, en la que terminaron decimoquintos.

PSG vs. Racing de Estrasburgo: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego en Centroamérica

El partido se disputará el sábado 14 de agosto, a las 13:00 horas de Centroamérica (14 de Panamá), en el Parque de los Príncipes. Se podrá ver por ESPN 2 y ESPN Play en Centroamérica y por beIN SPORTS en Estados Unidos.

PSG vs. Racing de Estrasburgo: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de ganarle 2-1 a Troyes, juego en el que no tuvieron a muchas de sus estrellas -y en el que Keylor Navas se lució- pero que dejó buenas sensaciones tras la caída ante Lille en la Supercopa. En ese sentido, el debut de Sergio Ramos está previsto para el 15 de septiembre, luego del parón de selecciones. Y el de Lionel Messi aún es una incógnita, aunque saltará al campo para ser premiado junto a Di María y Paredes por la consecución de la Copa América.

PSG vs. Racing de Estrasburgo: cómo llegan los visitantes

Racing encara la temporada con nuevo entrenador, Julien Stéphan, refuerzos interesantes, como el ex PSG Kevin Gameiro o Jean-Eudès Aholou, y la partida de su capitán, Stefan Mitrović, a Getafe. Y previo al inicio de la temporada disputaron una serie de amistosos que dejaron un saldo de dos derrotas (0-1 ante Basel y Sion), un empate (2-2 vs. Young Boys) y dos victorias (3-2 vs. Eintracht Frankfurt y 2-1 vs. Friburgo). Eso sí: no tuvieron un buen debut en Ligue 1: cayeron 2-0 ante Angers en el Stade de Meinau.

PSG vs. Racing de Estrasburgo: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 10 de abril del presente año, por la jornada 32 de la Ligue 1. PSG ganó 4-1 con goles de Mbappé (16'), Saravia (27´), Kean (45') y Paredes (79'). El único tanto de Racing lo marcó Sahi-Dion (63').