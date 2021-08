Once deportivo vs. Comunicaciones jugarán la vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf Scotiabank 2021. Entérate a qué hora y en qué canal verlo.

La ronda preliminar de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 está llegando a su fin. Y Once Deportivo vs. Comunicaciones le pondrán el broche de oro a una instancia en la que ya se definió el futuro de varios equipos. En este caso, tras el 1-1 en la ida, los cremas visitarán El Salvador con el objetivo de pasar los play-offs tras quedarse afuera en dicha instancia la edición pasada. Once, con la misma meta, buscará clasificar a octavos de final por primera vez.

Once Deportivo vs. Comunicaciones: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se disputará el jueves 19 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadio Cuscatlán. En ambos países centroamericanos se podrá ver por ESPN 2 y Fox Sports 2 (además de Canal 4 TCS, en El Salvador). La terna arbitral estará compuesta por José Torres (juez principal); Jairo Morales y Limanuel Sola (asistentes 1 y 2 respectivamente); y William Anderson (cuarto árbitro).



Once Deportivo vs. Comunicaciones: cómo llegan los locales

El tanque fronterizo marcha segundo en la Liga Mayor, por detrás de FAS, con dos victorias (4-3 vs. Jocoro y 4-1 vs. Limeño) y dos empates (2-2 vs. Águila y 1-1 vs. Platense, en la última fecha, que despertó polémica debido al empate que 11 anotó con la mano). En el juego de ida tuvieron un gran desempeño. Sobre todo en el segundo tiempo, cuando lograron igualar el tanteador. ¿Podrán los debutantes dar el batacazo?

Once Deportivo vs. Comunicaciones: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Willy Olivera tuvieron un inicio arroyador en la Liga Primera y lideran la tabla de posiciones tras ganar sus primeros cuatro partidos con solvencia: 4-0 vs. Sololá, 2-0 vs. Nueva Concepción, 3-1 vs. Achuapa y 3-2 vs. Malacateco. Pero en la ida ante los aurinegros, si bien dominaron la primera mitad, en el complemento "perdieron el control del partido", en palabras del técnico uruguayo. Un aspecto a pulir si quieren corroborar su favoritismo.