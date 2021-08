Stade Brest vs. PSG se enfrentarán en la jornada 3 de la Ligue 1 2021 de Francia. Conoce a qué hora y en qué canal ver el juego en Centroamérica.

Stade Brestois vs. PSG será el cruce que abrirá la tercera fecha de la Ligue 1 2021 de Francia. En París aún hay revuelo debido a los rumores sobre la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid y también emoción por el posible debut de Lionel Messi, aunque, según Le Parisien, no formaría parte del once. Lo cierto es que los dirigos por Mauricio Pochettino buscarán su tercera victoria en su visita a les Ty' Zefs, que hasta el momento sólo han empatado.

Stade Brest vs. PSG: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego en Centroamérica

El partido se llevará a cabo el sábado 20 de agosto, a las 13:00 horas de Centroamérica (14 de Panamá), en el Estadio Francis-Le Blé de Brest. Se podrá ver por ESPN 2 y ESPN Play en Costa Rica y los demás países de Centroamérica; y por beIN SPORTS en Estados Unidos.

Stade Brest vs. PSG: cómo llegan los locales

"Me gustaría que esté Messi porque lo amo como jugador", fue una de las frases que dejó Michel Der Zakarian, estratega de Brest, en rueda de prensa. Su equipo viene de igualar 1-1 con Lyon y en el derbi bretón con Rennes en las primeras jornadas. Zakarian se ha manifestado en las últimas horas sobre la necesidad de fichar ya que en el plantel de primera cuentan sólo con 17 jugadores. Un aspecto a atender si no quieren sufrir por el descenso como en la temporada pasada, en la cual se salvaron por un punto.

Stade Brest vs. PSG: cómo llegan los visitantes

Para el juego ante Brest, Pochettino contará con Marquinhos, Di María, Verratti y Donnarumma, a quien el entrenador argentino no descarta como titular en lugar del tico Keylor Navas, que tuvo un buen desempeño en los dos primeros triunfos de PSG ante Troyes (2-1) y Racing de Estrasburgo (4-2). Hasta el momento sólo dos de los cinco fichajes de Al-Khelaifi han sumado minutos: Hakimi y Wijnaldum. Y todo indica que Messi podría sumarse a la lista en la fecha siguiente, ante Reims.

Stade Brest vs. PSG: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue 23 de mayo del presente año, Estadio Francis-Le Blé, en la última jornada de la Ligue 1 pasada. El encuentro lo ganó PSG 2-0 con goles de Romain Faivre en propia puerta (37') y Kilian Mbappé (71').