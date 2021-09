Sigue por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Lobos UPNFM vs. Motagua, que chocarán en la fecha 10 del Apertura 2021 de Honduras.

Lobos UPNFM vs. Motagua se enfrentarán hoy en la décima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. En base al desempeño y las individualidades de cada equipo se puede augurar un encuentro emocionante. Las águilas azules marchan segundas, por detrás de Olimpia, con 17 puntos. Y los Universitarios se ubican en el cuarto escalón, con una seguidilla de buenos resultados encima y 15 unidades.

Lobos UPNFM vs. Motagua: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se jugará hoy, domingo 19 de septiembre, a las 16:00 horas, en el Estadio Marcelo Tinoco. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 5 TVC.

Lobos UPNFM vs. Motagua: cómo llega el ciclón azul

Los dirigidos por Diego Vázquez asumieron el liderato en la jornada anterior y lucharán por mantenerlo: Olimpia, con su triunfo, los supera por apenas un punto. Y de cara al juego con la U, no podrán contar con Meléndez, quien fue expulsado por el altercado que tuvo con Sánchez ante Vida. En sus últimos cuatro juegos suman un empate (0-0 vs. Lobos UPN), una derrota (1-2 vs. Real España) y dos triunfos (3-0 vs. Honduras Progreso y 2-1 vs. los cocoteros).

Lobos UPNFM vs. Motagua: cómo llega la U

Los universitarios se han erigido como uno de los equipos más interesantes del torneo a fuerza de triunfos como local y una carta de gol como lo es "Machuca" Ramírez, líder de la tabla de anotadores con 8 dianas junto a Tejeda. Con Raúl Cáceres al mando, acumulan dos igualdades (0-0 vs. Motagua y Olimpia) y dos victorias (3-0 vs. Victoria y 2-0 vs. Real Sociedad) en sus últimos cuatro partidos.

Lobos UPNFM vs. Motagua: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el hace días, concretamente el 30 de septiembre, en un encuentro que terminó 0-0 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.