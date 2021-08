Xelajú vs. Municipal jugarán hoy en la jornada 5 del Apertura 2021 de Guatemala. Conoce a qué hora y por qué canal ver el partido.

En la quinta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala uno de los duelos interesantes será Xelajú vs. Municipal: dos equipos ubicados en la parte alta de la tabla, apenas separados por un punto de diferencia. El partido promete: los superchivos hasta ahora no han caído como locales y los escarlatas vienen invictos en el campeonato.

Xelajú vs. Municipal: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se disputará hoy, sábado 21 de agosto, a las 19:00 horas de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Se podrá ver por Tigo Sports y la terna arbitral estará compuesta por Mario Escobar (juez principal); Jorge Lemus y Omar Aguirre (asistentes 1 y 2 respectivamente); y Mario Noriega (cuarto árbitro).

Xelajú vs. Municipal: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Antonio Morales acumulan dos victorias (3-0 vs. Cobán Imperial y 1-0 vs. Guastatoya), una derrota (0-4 vs. Antigua) y un empate 1-1 que se produjo ante Santa Lucía, en la última jornada. Los superchivos se vieron superados por un equipo alternativo de los jaguares, aunque fueron capaces de conseguir la igualdad cuando se lo propusieron gracias a Barrera (81').

Xelajú vs. Municipal: cómo llegan los visitantes

Desde su llegada al club escarlata, José Cardozo ha conseguido dos triunfos (1-0 vs. Guastatoya y 4-0 vs. Malacateco) y dos empates (1-1 vs. Santa Lucía y 2-2 vs. Iztapa). En este último juego, Municipal fue más eficaz que su rival, que se había adueñado de la posesión, y comenzó ganando con solvencia con el doblete de Martínez (31' y 35'). Pero los peces vela no se rindieron y lograron la igualdad mediante Kamiani (46') y Hernández (82').

Xelajú vs. Municipal: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de mayo, en la última jornada del Clausura 2021. También se jugó en el Manuel Felipe Carrera y Municipal se impuso 3-0 con dos goles de Britos (3' y 80'), quien luego sería expulsado, y Méndez (67').