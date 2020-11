Hondureño se hace tatuaje en agradecimiento para de Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuenta con mucha admiración desde el país vecino. Pero esta vez un catracho fue más allá y se tatuó su nombre en la piel.

Nadie puede discutir que Nayib Bukele es uno de los presidentes con más popularidad en el mundo a nivel de redes sociales. Sin embargo, su buena imagen ante personas de otros países esta vez ha pasado a otro nivel. Resulta ser que un ciudadano hondureño se ha tatuado su nombre en la piel, por increíble que les parezca.

Esto se ha dado en un contexto trágico para el país vecino de El Salvador, considerando los últimos sucesos traídos al país por el Huracán ETA. La tormenta tropical provocó muchos daños en Honduras, dejando a mucha gente sin casas y en casos peores, con la pérdida de un familiar.

Ante esto, el mandatario salvadoreño y su gobierno se mostraron solidarios y mandaron docenas de furgones repletos de víveres y provisiones para ayudarle a los más necesitados de Honduras, cuestión que se celebró hasta con caravanas por parte de la gente afectada que la recibió, haciendo también explotar las redes sociales con mensajes de agradecimiento y hermandad entre ambos países.



Sumado a eso, ahora un artista catracho decidió tatuarse a Bukele en la piel. "Gracias Nayib Bukele", se escribió en el antebrazo, pero también dio su explicación. “La gente no entiende que esta es mi manera de expresarme, soy tatuador, me gusta el arte y toda mi vida he dibujado. Nayib Bukele es un ídolo, sinceramente. El hombre ha demostrado tremendo liderazgo y valor- Yo lo ando en la piel pero apuesto que mucha gente a la que le envió ayuda créame que no se le va a olvidar y lo va a llevar tatuado aún más profundo en el corazón”, aseguró.