Herediano está intratable y llega sólido a la cima de la tabla

Los florenses encontraron la ruta al triunfo y en una semana llegaron a la cima.

Herediano camina a paso firme en el campeonato nacional, ya no importa si es de visita o en casa, la victoria lo acompaña donde vaya y no deja dudas a su paso; no solo se convirtió en el líder en solitario del torneo, si no que también empieza a mostrar una forma de juego que gusta y es eficiente. Los baches que venía presentando quedaron en el pasado y las dudas parecen disiparse en la medida que avanzan las fechas.

Los rojiamarillos salieron golpeados y derrotados de aquella derrota ante guanacasteca el pasado 9 de setiembre, en un partido para el olvido que desató la furia de su afición y desembocó en el despido de su director técnico, el mexicano David Patiño. La fecha siguiente el club florense enfrentó de visita a Grecia comandados por su gerente Jafet Soto en el banquillo; todo cambió y sacaron un importante triunfo a domicilio.

José Guillermo Ortíz, CSH. (CSH Oficial)

La llegada de Jeaustin

Pero la historia no termina ahí, los florenses se movieron rapido y concretaron la llegada de Jeaustin Campos al banquillo, experimentado estratega con un currículo ganador; desde ese día Herediano no sabe otra cosa que ganar y a su paso quedó el último invicto que quedaba en pie del torneo; los heredianos no tuvieron compasión del entonces líder Sporting y le propinaron una paliza de 3 goles por 0 para colocarse -en ese momento- en la tercera posición. La mano de Jeustin estaba de manifiesto, el equipo ganó sin apelaciones y con un ritmo muy llamativo y distinto. Ahora es dinámico, ofensivo y preciso, muy diferente al herediano que veíamos antes, con desgano y sin norte.

Este fin de semana los dirigidos por Jeaustin Campos volvieron a tener acción por la fecha 12 de la Liga Promperica donde una vez más fueron muy superiores a su rival y lograron la victoria como visitantes ante Guadalupe. Parece un simple victoria, pero esos tres puntos catapultaron a los rojiamarillos al primer lugar de la tabla de posiciones, que los llenan de confianza para lo que viene del torneo. Ese primer lugar estuvo en vilo durante la noche del domingo y la mañana de este lunes pues habia que esperar los resultados de Santos vs Saprissa (domingo) y de Sporting ante Guanacasteca (lunes), pero para suerte del "equipo que nació grande", ambos resultados le favorecieron, fijándolos como líderes en solitario.

Herediano viene haciendo bien las cosas, se le ve más dinámico, con más verticalidad y resolviendo fácil frente al marco, tambien hay jugadores que han levantado la mano para ser protagonistas en la súltimas fechas como es el caso de Keysher Fuller aquien se le ve cómodo corriendo la banda, lo mismo que Orlando Galo. De destacar la labor que viene haciendo el central Ariel Soto en la zaga y en la recuperación del balón, pero el que llegó encendido fue José Guillermo Ortiz, delantero que proviene de su paso por el Millonarios de Colombia y que regresó a la casa florense para retomar el ritmo goleador que lo caracteriza. El ariete lleva ya 3 dianas en tan solo 4 presentaciones y si por la víspera se saca el día, pronto podría estar disputando el goleo.

Esta semana no habrá fecha de mitad de semana en el torneo local para dar espacio a la jornada de Liga Concacaf; pero los ahora líderes se preparan desde ya para enfrentar en casa a Jicaral este sábado a las 8 pm; un duelo que los coloca como favoritos y que siguiendo la lógica no debería representar mayor problema para el club rojiamarillo. El partido será transmisión en vivo de Futv para Costa Rica.