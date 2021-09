Amarini Villatoro se pone un límite como entrenador de Pérez Zeledón

Amarini Villatoro no está atravesando un gran momento como director técnico de Pérez Zeledón.

Amarini Villatoro llegó esta temporada al fútbol de Costa Rica luego de haber dirigido a la Selección Nacional de Guatemala. Después de quedarse afuera de la Copa Oro y de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el técnico chapín fue a probar suerte en el fútbol costarricense, en donde hasta ahora no le está yendo bien y podría dar un paso al costado si la situación no termina cambiando al final de esta campaña. Así lo anunció el mismo estratega guatemalteco.

En 13 partidos disputados hasta la fecha, Pérez Zeledón se encuentra en la última posición de la tabla general. Con un balance de una victoria, cinco empate y siete derrotas. Y esta situación está incomodando a Amarini Villatoro quien al principio fue muy claro de cuáles eran los objetivos para esta temporada. Y por el camino que va, está muy lejos de poder alcanzarlos y esto podría significar su salida del equipo.

"He sido muy claro con los directivos y lo saben. Si yo no logro sacar al equipo este torneo del último lugar, no voy a continuar. Soy un hombre que asume responsabilidades y considero que con las opciones que ya me dieron para reforzar al equipo, uno también sabe cuando dar un paso al costado, esperemos que no pase", comentó Amarini Villatoro en rueda de prensa.

"Estamos preocupados, no es lo queremos. Siento que tenemos equipo para salir de la incómoda posición y lo tenemos que demostrar ya. Este cierre de torneo es importante para nosotros. Me tocó un calendario difícil dirigiendo cinco de siete partidos en condición de visita y no hemos estado a la altura, ni demostrado la personalidad que debemos tener", concluyó Amarini Villatoro. Actualmente Pérez Zeledón está a cuatro unidades del penúltimo lugar de la tabla y a siete de salir de los últimos puestos en la clasificación.