Guadalupe vs. Herediano jugarán en la fecha 12 del Apertura 2021 de Costa Rica. Conoce a qué hora y por qué canal ver el partido.

Guadalupe vs. Herediano se enfrentarán en la decimosegunda jornada del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Los rojiamarillos, pese a que llegan mejor parados al cruce con dos victorias al hilo, son quienes han tenido un desempeño más irreguar en la primera vuelta. Guadalupe está teniendo un campeonato correcto de acuerdo a sus posibilidades, aunque entró en una mini racha negativa y no gana desde la fecha 7.

Guadalupe vs. Herediano: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará el domingo 19 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Colleya Fonseca. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports y la terna arbitral la compondrán Josué Ugalde (juez principal), Danny Sojo (asistente 1), Javier Rojas (asistente 2) y Raúl Eduarte (cuarto árbitro).

Guadalupe vs. Herediano: cómo llegan los locales

Los de Alexander Vargas, estratega desde hace años en los guadalupeños, marchan octavos, con 15 puntos. En sus últimos cuatro juegos acumulan dos derrotas (0-2 vs. Grecia y 2-4 vs. Alajuelense) y dos empates (0-0 vs. Jicaral y 2-2 vs. Santos de Guápiles). Precisamente, ante los santistas, pudieron haberse llevado los tres puntos, pero Vargas se mostró orgulloso de sus pupilos post partido: "Tengo un grupo de guerreros increíble (...) Tal vez a veces no se nos dan los resultados, pero eso es circunstancial", cerró.

Guadalupe vs. Herediano: cómo llegan los visitantes

Durante la primera vuelta, el rendimiento de los rojiamarillos fue irregular, con resultados que no acompañaron y costaron la salida de David Patiño. De momento, con Yeaustin Campos al mando, el team obtuvo dos victorias al hilo ante Grecia (2-1) y Sporting San José (3-0). “Me demostraron que son un equipo con actitud y carácter, un equipo que va a sacar ese escudo, esa grandeza del club”, dijo el estratega luego del juego ante los josefinos. Con el correr de las fechas se dirá si esto es pasajero o si verdaderamente encontraron una estabilidad.

Guadalupe vs. Herediano: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el 28 de julio, en la primera fecha del vigente Apertura 2021. Aquel duelo se lo quedó Guadalupe, con un triunfo 1-0 sobre Herediano gracias al gol de Royner Rojas.