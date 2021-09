El Salvador vs. Canadá jugarán en la jornada 1 del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf 2021. Conoce qué día, a qué hora y por qué canal ver el partido.

La primera fecha del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 culminará con el partido de El Salvador vs. Estados Unidos. Si bien los campeones de la Copa Oro parten como los favoritos, en frente estarán los cuscatlecos, quienes volvieron a disputar una Fase Final luego de doce años. Eso no puede ser soslayado. Y Gregg Berhalter, estretaga norteamericano, lo sabe: ''Son un equipo muy técnico y han trabajado lo táctico, será un partido muy disputado''.

El Salvador vs. Estados Unidos: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se llevará a cabo el jueves 2 de septiembre, a las 20:05 horas cuscatlecas, en el Estadio Cuscatlán. Se podrá ver por TCS GO y Canal 4 (El Salvador); y Universo, CBS Sports, Paramount+ y Telemundo Deportes (Estados Unidos).

El Salvador vs. Estados Unidos: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Hugo Pérez lograron clasificar al Octagonal tras liderar el Grupo A y ganar el play-off ante San Cristóbal y Nieves por 6-0. Recientemenete quedaron eliminados en cuartos de final de la Copa Oro ante Qatar, en un encuentro en el que reaccionaron sore el final y que terminó 2-3. Y en referencia al plantel, al bloque compuesto por Cerén, Monterroza, Henríquez, Pérez y compañía, se sumaron Zavaleta y Roldán, dos jugadores de calidad con presente en la MLS. La única baja que sufrieron fue la de Lemus, quien fue reemplazado por Barahona.

El Salvador vs. Estados Unidos: cómo llegan los visitantes

"Hugo era uno de mis héroes. Al crecer, solía verlo jugar y realmente admiraba lo que hacía en el campo (...) Es un honor entrenar contra él", dijo Berhalter, quien esta vez no quiere dejar escapar la clasificación como en Rusia 2018, bajo el mando de Bruce Arena (penúltimos en el Hexagonal). Sobre todo porque a su diposición tiene a la Next Generation, que no estuvo en la consecución de la Copa Oro y a la cual quiere sacarle provecho. De momento, las bajas son Weah (Lille) y Pulisic, quien probablemente regrese ante Canadá en la segunda jornada.

El Salvador vs. Estados Unidos: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 9 de diciembre de 2020, en un partido amistoso que Estados Unidos ganó 6-0. Los tantos de los norteamericanos los covirtieron Paul Arriola, Christopher Mueller en dos oportunidades, Sebastian Lletget, Ayo Akinola y Brenden Aaronson.