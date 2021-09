Costa Rica vs. México se enfrentarán en la fecha 2 del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf. Entérate a qué hora y en qué canal ver el partido.

Costa Rica vs. México jugarán en la segunda fecha del Octagonal Final de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los aztecas comenzaron el torneo con el pie derecho y visitarán a los pupilos de Luis Fernando Suárez, que no han dejado buenas sensaciones en su debut, con el objetivo de consolidarse en la cima de la tabla de clasificaciones.

Costa Rica vs. México: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se jugará el domingo 5 de septiembre, a las 17:00 horas ticas, en el Estadio Nacional de Costa Rica. Se podrá ver por Teletica Canal 7 y TD Mas (Costa Rica); y UNIVERSO, Telemundo, Paramount+ y CBS Sports (Estados Unidos).

Costa Rica vs. México: cómo llegan los locales

"Empezamos bien. Sacamos un punto de visita ante un rival que hizo las cosas correctamente. Ese punto es valioso para nosotros", dijo Suárez. Y es que Panamá superó por un amplio margen a Costa Rica en la primera fecha, pero su poca efectividad y algunas atajadas de Keylor Navas evitaron que esa ventaja se tradujera en goles. Con un Ruiz mejor físicamente y Campbell entre algodones, los ticos irán por los tres puntos ante uno de los candidatos a clasificar a Qatar 2022.

Costa Rica vs. México: cómo llegan los visitantes

Es oficial: Gerardo Martino no estará ante Costa Rica debido a que fue sometido a una operación en la vista, y Jorge Theiler ocupará su lugar. El "Tata" celebró el triunfo por 2-1 ante Jamaica debido a que sirvió "para recuperar la confianza", puesto que vienen de perder la final de la Nations League y de la Copa Oro contra Estados Unidos. Vega (65') y Martín (89´) anotaron para los aztecas ante unos Reggae Boyz con once bajas debido a la negativa de los clubes, en este caso ingleses, de ceder jugadores. Jimenez, por parte de los aztecas, no fue autorizado por Wolverhampton.

Costa Rica vs. México: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 3 de junio del presente año, en la semifinal de la Nations Lague. Luego de empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, México sacó el boleto a la final tras ganar 5-4 en la tanda de penales.