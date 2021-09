Gabriel Torres envió un mensaje tras anunciarse su fichaje por Alajuelense

El atacante panameño, Gabriel Torres, se convirtió en nuevo jugador de Alajuelense y envió un mensaje a través de sus redes.

Gabriel Torres fue anunciado de manera manera oficial el día de ayer como nuevo refuerzo de la Liga Deportiva Alajuelense. El atacante panameño no tuvo una gran desempeño con los Pumas en la Liga MX y a sus 32 años de edad llevará toda su experiencia en el fútbol de Costa Rica. Será su primera participación en el balompié costarricense. Lo bueno es que llega a un equipo que está bastante bien consolidado y que será el gran favorito para llevarse todo en el ámbito local e internacional.

Recordemos que ayer a través de sus redes sociales, la Liga Deportiva Alajuelense con la publicación de un video hizo de manera oficial las contrataciones de ambos jugadores: Celso Borges y Gabriel Torres. "Un hacker entró a la oficina de Lleida. Ahora tenemos el control de Celso Borges en nuestra media cancha y la potencia de Gabriel Torres en nuestra delantera", fue lo que se comentó desde la cuenta oficial del equipo en Twitter.

Mensaje de Gabriel Torres tras fichar por Alajuelense

"Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición, cómo procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo eso que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir, porque Dios esta conmigo", escribió Gabriel Torres en su cuenta oficial de Twitter luego de que se oficializara su fichaje por la Liga Deportiva Alajuelense.

El atacante panameño ya ha tenido experiencia en el fútbol de Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Ecuador y México. Ahora, tendrá la oportunidad de jugar en Costa Rica. Es importante resaltar que junto a él también fue contratado Celso Borges, mediocampista costarricense de mucha experiencia en clubes y en la Selección Nacional. Ahora ha llegado el momento de demostrar toda expectativa en el terreno de juego.