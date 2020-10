PSG vs. Manchester United se enfrentarán hoy, con Keylor Navas en el arco de los parisinos, en un duelo vibrante en el Parque de los Príncipes por la jornada 1 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Hoy regresa la UEFA Champions League para lo que será la temporada 2020/2021 y tendrá como protagonista uno de los duelos más atrapantes entre el PSG de Keylor Navas ante el histórico Manchester United. Ambos conjuntos comparten el Grupo H y buscarán sumar su primera victoria para arrancar con el pie derecho la temporada.

PSG vs. Manchester United: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

Este duelo se llevará a cabo hoy 20 de octubre de 2020 desde el Parque de los Príncipes a las 13:00 horas de Costa Rica y será televisado por ESPN. El árbitro principal del partido será Antonio Mateu Lahoz. Asistentes: Pau Cebrián Devís y Roberto del Palomar. Cuarto árbitro: Xavier Estrada Fernandez.

PSG vs. Manchester United: Cómo llega el local

En Champions el PSG no ha sufrido ninguna derrota jugando como local en sus 24 partidos de fase de grupos desde la temporada 2012/2013. La última derrota jugando en casa en una fase de grupos fue en el 2004 ante el CSKA de Moscú (1-3). Sin embargo, el PSG también llega con mucha confianza de la edición pasada tras llegar a su primera final de Champions en toda su historia, a pesar de haberla perdido.

PSG vs. Manchester United: Cómo llega el visitante

A pesar de ser uno de los históricos en esta competencia, el Manchester United en los últimos años no ha tenido un gran desempeño a nivel europeo, de hecho, en la Premier League, son varios años sin competir por el título. Sin embargo, es un conjunto al que no se le puede menospreciar ya que cuenta con jugadores de mucha categoría. Desde la temporada 2005/2006 los ingleses no enfrentan a un equipo francés en la fase de grupos. Ahora tendrán que hacerlo ante el vigente campeón local y todos sus referentes.

PSG vs. Manchester United: último partido entre ellos.

El único partido que hay entre el PSG y Manchester United, fue en los octavos de final de la temporada 2018/2019 cuando los Red Devils tuvieron una remontada de 0-2 en el marcador para finalizar con un 1-3 definitivo dándole la victoria al conjunto inglés.