Comunicaciones vs. Cobán Imperial jugarán en la fecha 5 del Apertura 2021 de Guatemala. Entérate a qué hora y en qué canal ver el juego.

Comunicaciones vs. Cobán Imperial se enfrentarán en la quinta fecha del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala. Los príncipes azules, octavos en la clasificación, están teniendo un andar irregular: consiguieron un sólo triunfo en el campeonato. Un caso opuesto al de los cremas, que están conjugando un gran inicio en el Apertura y en la Liga Concacaf, competiciones en donde marchan invictos.

Comunicaciones vs. Cobán Imperial: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el domingo 22 de agosto, a las 11:00 horas de Guatemala, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Se podrá ver por Tigo Sports y Televisiete. Y la terna arbitral estará compuesta por Bryan López (juez principal); Jorge Ordóñez y Marvin Díaz (asistentes 1 y 2 respectivamente); y Esteban Carrillo (cuarto árbitro).

Comunicaciones vs. Cobán Imperial: cómo llegan los locales

Willy Olivera y sus dirigidos están teniendo un gran desempeño esta temporada. En Liga Nacional encadenaron cuatro victorias consecutivas: 4-0 vs. Sololá, 2-0 vs. Nueva Concepción, 3-1 vs. Achuapa y 3-2 vs. Malacateco. En su último juego por Liga Concacaf, a diferencia de la ida, fueron ampliamente superiores a Once Deportivo: ganaron 3-0 y pasaron a Octavos de Final, en donde se enfrentarán a Alianza de El Salvador.

Comunicaciones vs. Cobán Imperial: cómo llegan los visitantes

El equipo de Fabricio Benítez, que se quedó a las puertas de las semifinales en el Clausura pasado, no comenzó con el pie derecho el campeonato. Cayeron 0-3 ante Xelajú en el debut, igualaron 0-0 con Sololá, se recuperaron en la fecha 3 venciendo 2-0 a Achuapa y volvieron a car en la última jornada 1-2 con Nueva Concepción: comenzaron ganando y tuvieron tramos de dominio, pero en la segunda mitad se esfumaron con el gol de Dos Santos.

Comunicaciones vs. Cobán Imperial: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 2 de mayo del presente año, en la última jornada del Torneo Clausura. Aquel día, Comunicaciones igualó 1-1 con Cobán Imperial como local. Andrés Lezcano abrió el tanteador para los cremas (78') y Janderson Pereira, de penal, igualó el encuentro (88').