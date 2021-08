Alajuelense vs. Herediano se enfrentarán en la fecha 5 del Apertura 2021 de Costa Rica. Entérate a qué hora y en qué canal ver el clásico provincial.

Alajuelense vs. Herediano cerrarán la quinta jornada del Apertura 2021 de Costa Rica. Esta vez, el clásico provincial cruzará a dos conjuntos con presentes totalmente opuestos. Los rojiamarillos, que comenzaron mal el torneo, repuntaron en base a victorias y llegan confiados, mientras que a los manudos les falta precisamente esto último, ya que no han podido ganar ningún partido de la Liga Promérica y hasta sufrieron el despido de su entrenador.

Alajuelense vs. Herediano: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el sábado 14 de agosto, a las 20:00 horas ticas, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se podrá ver por FUTV. Y los jueces del encuentro serán Juan Gabriel Calderón (árbitro principal); Juan Carlos Mora y William Chow (asistentes 1 y 2 respectivamente); y Carlos Salazar (cuarto árbitro).

Alajuelense vs. Herediano: cómo llegan los locales

Los manudos viven horas convulsas. O, mejor dicho, esto comenzó a suceder a medida que no fueron dando los resultados. Acumulan dos empates (2-2 vs. San Carlos y 3-3 vs. Sporting) y tres derrotas (1-4 vs. Saprissa, 2-3 vs. Cartaginés y 1-2 vs. Santos Guápiles). La última la sufrió su nuevo estretega, Luis Marín, tras el depido de Carevic. ¿Podrán encausar su rumbo?

Alajuelense vs. Herediano: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Luis Patiño comenzaron peor que su rival. Primero cayeron ante Guadalupe (0-1), luego contra Jicaral (2-3) y en la fecha 3 reaccionaron ante un Saprissa que venía invicto, en el "clásico del buen fútbol". El juego que siguió vencieron 1-0 a Pérez Zeledón. La diferencia, para el técnico méxicano, la hicieron "el espíritu, la convicción, unión del equipo y la disciplina táctica", según le confió a La Nación.

Alajuelense vs. Herediano: último partido entre ambos

La última vez que manudos y florenses se enfrentaron fue el 2 de abril de 2021, en un juego por la decimosexta fecha del Torneo Clausura que terminó 1-1. El gol de Saprissa lo anotó Jurgens Montenegro (40'), mientras que el tanto de Herediano lo marcó Gerson Torres (71').