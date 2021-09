Alajuelense creó un falso hackeo para anunciar la llegada de Celso Borges

Todos mordieron el anzuelo, Alajuelense hizo una movida brillante en redes sociales para sus nuevos fichajes.

Este martes fue una mañana muy particular para todos los amantes del fútbol en Costa Rica, el mercado de fichajes cierra su plazo hoy mismo a las 5 pm y los rumores de la llegada de Celso Borges al país acaparaban las portadas de los principales medios de comunicación y abarrotaban las redes sociales; unos lo colocaban en las tiendas saprissistas y otros en la acera del frente, en Liga Deportiva Alajuelense.

Rumores, publicaciones, supuestos, memes y notas abundaban en las redes sociales desde el día de ayer, y no era para menos, Borges viene de hacer una gran carrera en Europa por 12 años y su regreso a tiquicia es -a todas luces- un bombazo en temas de fichajes. A eso de las 9:30 am, una situación particular llamó la atención y rompió la tensa calma que se vivía, la cuenta de Instagram de la Liga parecía haber sido "hackeada" por algunos delincuentes cibernéticos de origen turco. En dicha cuenta, una transmisión en vivo mostraba lo que parecía la irrupción externa de algun ciberdelincuente con fines desconocidos, una transmisión que inquietaba y llevaba ya poco más de 20 minutos.

Así lucía el IG de Alajuelense esta mañana

Si la mañana ya de por sí era suficientemente inquieta, el "hackeo" en una de las cuentas de redes sociales del club erizo ponía de cabeza a los medios y a todos los interesados en saber qué ocurriría con el supuesto futuro de Borges; muchos medios y periodistas costarricenses no tardaron en comunicarlo tanto en sus sitios web como en sus cuentas personales de redes sociales. Todos, absolutamente todos se fueron "en la finta"; quien diga lo contrario, sencillamente miente.

Diario La República y Josué Quesada, periodista deportivo, cayeron en el "engaño manudo"

Una movida realmente ingeniosa

Pero luego de algunos minutos de sosobra, incertidumbre y los más variados comentarios y burlas en redes sociales, los manudos dieron su golpe, uno que nadie esperaba. Todo estaba bajo control, nunca hubo un tal hackeo turco, todo era parte de su estrategia para anunciar la llegada de Celso Borges a sus tiendas, pero la noticia no quedaba ahí, el anuncio venía acompañado de un fichaje más, se trata del panameño Gabriel Torres, delantero canalero que proviene del Pumas de México.

De inmediato, medios de comunicación, periodistas deportivos y afición en general rectificaron sus publicaciones anteriores y se rindieron en elogios para con la innovadora estrategia manuda, una verdadera joya del marketing por parte del departamento de comunicación de Liga Deportiva Alajuelense que engañó hasta al más rayado.

Durante el falso hackeo y mientras corría la transmisión en vivo, corrió el video de confirmación del contrato con el volante costarricense y el atacante canalero, una impresionante forma de cerrar la mañana, disipar las dudas y con un pico envidiable de audiencia. Era un hecho, los manudos de nuevo lo hacían, un golpe en la mesa de fichajes y un bombazo que nadie vio venir.

Este fue el video de presentación:

Cuenta hackeada

Hace poco más de un año, específicamente el 5 de julio de 2020, Alajuelense vivió un momento amargo cuando su cuenta de Instagram fue realmente tomada por algún hacker y comenzó a transmitir videos e imágenes con motivos y contenidos alusivos a Turquía, con símbolos externos del país y música autóctona turca. El inusual incidente preocupó realmente a los encargados de la comunicación manuda quienes no tardaron en emitir su postura. Un día después, comunicaron la recuperación de la cuenta y con ello todo volvía a la normalidad.

Twitter de Ferlin Fuentes, encargado de comunicación de LDA en 2020 / Imagen de la cuenta de IG, 5 julio, 2020

Este antecedente fue aprovechado esta mañana por el departamento de comunicación rojinegro y metió a todo el mundo en este "inocente engaño" con un rotundo éxito en términos de comunicación, alcance, penetracion y ruido social.

Los del llano esperan contar con sus nuevas contrataciones al final de esta semana; mientras tanto jugarán este martes ante el Guastatoya de Guatemala por Liga de Concacaf, a las 8 pm.