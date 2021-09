Atlético Marte vs. FAS es el duelo que cerrará la fecha 11 del Apertura 2021 de El Salvador. Entérate a qué hora y por qué canal de TV ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Atlético Marte vs. FAS se enfrentarán en el marco de la decimoprimera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. Los defensores del título, luego de dos derrotas en la mitad de la primera vuelta, volvió a encauzar su rumbo y está a un punto de Alianza, líder con 22 unidades. Los marcianos, en cambio, rondan en la parte media-baja de la tabla debido a una serie de derrotas que llegaron cuando parecía que estaban comenzando a despertar.

Atlético Marte vs. FAS: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará el domingo 26 de septiembre, a las 15:15 horas, en el Estadio Cuscatlán. El canal que lo transmitirá aún no está confirmado, pero la terna arbitral estará compuesta por Juan Quinteros (juez principal), Lidia Ayala y Pedro Torres (asistentes 1 y 2, respectivamente), y Oscar Amaya (cuarto árbitro).

Atlético Marte vs. FAS: cómo llegan los carabineros

El conjunto dirigido por Nelson Ancheta en sus últimos cuatro partidos obtuvo un triunfo (2-0 vs. Platense), dos derrotas (1-3 vs. Alianza y Firpo) y un empate (0-0 vs. Once Deportivo). Luego del encuentro ante los aurinegros, Ancheta dijo, a modo de balance, que "tácticamente el equipo se aplicó y no cometió muchos errores". Y, para finalizar, llamó a sus pupilos a mantener esa tenacidad ante FAS.

Atlético Marte vs. FAS: cómo llegan los fastanecos

Pendientes de su encuentro pero al acecho de lo que suceda entre Alianza y Jocoro, los tigrillos están obligados a ganar para no perderle pisada a los capitalinos. Precisamente, luego de caer ante ellos han ganado todos sus partidos: vencieron 3-1 a Firpo, 11 Deportivo, 2-1 a Chalatenango y golearon 3-0 a Metapán en el derbi sataneco. Para el duelo contra los marcianos, el "Zarco" Rodríguez volverá a contar con Zúniga.

Atlético Marte vs. FAS: último partido entre ambos

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de abril, en la sexta jornada del Grupo A del Torneo Clausura 2021. En dicha oportunidad, FAS venció 4-3 a Atlético Marte con dianas de Torres -en dos oportunidades-, Peralta y Reyes. Para los locales inflaron las redes Valladares, Aguilar y Ballesteros.