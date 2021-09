Saprissa vs. Pérez Zeledón chocarán en la fecha 13 del Apertura 2021 de Costa Rica. Entérte a qué hora y por qué canal ver el juego.

Saprissa-Pérez Zeledón es el encuentro que abrirá la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Si bien fue por la Liga Concacaf, lo cierto es que los morados han cortado ante Santa Lucía una racha de cuatro encuentros sin ganar en la Liga Promérica, en donde los pezeteros están últimos y hace días lograron su primera victoria en toda la primera vuelta.

Saprissa vs. Pérez Zeledón: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se jugará el domingo 25 de septiembre, a las 17:00 horas ticas, en el Estadio Ricardo Saprissa. Se podrá ver por FUTV y la terna arbitral estará compuesta por Josué Ugalde (juez central), Javier Rojas (asistentes 1), Diego Salazar (asistente 2) y Geiner Zúñiga (cuarto árbitro).

Saprissa vs. Pérez Zeledón: cómo llega el monstruo

Los pupilos de Mauricio Wright ocupan el tercer lugar en la clasificación, con 18 puntos, por lo que esperan un tropiezo de Herediano, que tiene 21 unidades, para robarles el liderato. Vienen de haberle cortado el invicto a Santa Lucía con un triunfo 2-0 en la Liga Concacaf, poniéndole pausa a su mala racha. En la liga local habían perdido en dos ocasiones (0-4 vs. Sporting y 0-1 vs. San Carlos) y empatado en otras dos (1-1 vs. Guanacasteca y 3-3 vs. Santos).

Saprissa vs. Pérez Zeledón: cómo llegan los guerreros del sur

Al mando de Amarini Villatoro desde hace algunas fechas, los pezeteros no han podido recuperarse de su flojo andar en la Liga Promérica y en este mercado de pases cerraron cuatro fichajes: Monge, Tiago, Cordero y Morán. Han sorprendido con el triunfo 1-0 ante Alajuelense, pero en la fecha siguiente Jicaral los goleó 0-3 y siguen sumidos en el fondo de la clasificación, con 8 unidades.

Saprissa vs. Pérez Zeledón: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre morados y pezeteros se dio el 30 de julio, en la fecha 2 del actual Torneo Apertura. Y, de visita, Saprissa venció 3-0 al Pérez, con un doblete de Jimmy Marín y una diana de David Ramírez.