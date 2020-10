Ranking FCA: el 11 más caro formado por futbolistas de El Salvador

En FCA armamos un equipo con los jugadores de El Salvador más valiosos de cada posición.

El Salvador no está teniendo muchos legionarios en la actualidad, pero eso no impide que tenga varios jugadores de valores muy altos. Varios de ellos juegan en la selección comandada por Carlos de los Cobos, pero hay otros que hace tiempo no cuentan con la oportunidad de destacarse con la Selecta.

1 Portero: Daniel Arroyo (145 mil) El ex-guardameta de Alianza y FAS es el guardameta cuscatleco más caro de todos. El actual jugador del Chalatenango, fue fichado en este mercado de pases, tiene una ficha de 145 mil dólares.

2 Lateral Derecho: Ruben Marroquín (300 mil) Marroquín es uno de los jugadores más destacados que tiene Alianza. Hace tres años que se está destacando en los Elefantes y eso hace que su precio esté bastante alto. El lateral tiene un precio de ficha de 300 mil dólares.

3 Defensor Central: Iván Mancia (300 mil) Otro futbolista de Alianza que formará parte de esta defensa, son tres los jugadores del Paquidermo que estarán en este equipo. Mancia sabe también lo que es vestir la camisa de la Selecta y eso hace que tenga un precio alto de 300 mil dólares.

4 Defensa Central: Roberto Domínguez (380 mil) Primer legionario en aparecer en esta formación. Domínguez pertenece al Bolívar de Bolivia y todavía no pudo afianzarse como titular en el equipo sudamericano. Pese a eso, mantiene un precio bastante alto de 380 mil dólares.

5 Lateral Izquierdo: Jonathan Jiménez (235 mil) El futbolista de Alianza que faltaba para completar la defensa de esta selección más cara de El Salvador. Jiménez se sigue destacando en la Liga Nacional y el valor de la ficha del lateral de 28 años es 235 mil dólares.

6 Mediocampista central: Darwin Cerén (525 mil) Otro legionario que aparece en este equipo y es uno de los que más se destaca en el exterior. Cerén juega en el Houston Dynamo de la MLS y es titular en el equipo estadounidense. El valor de su ficha es el de 525 mil dólares.

7 Mediocampista Central: Narciso Orellana (300 mil) Con la elección de Orellana, Alianza suma otro jugador en este 11 de los jugadores más valiosos. El futbolista de 25 años se destaca en los Paquidermos y tienen un valor de 300 mil dólares.

8 Interior Derecho: Óscar Cerén (325 mil) Es el único jugador de esta formación que está sin club. El mediocampista de 28 años rescindió su contrato con Alianza y tendría todo arreglado para sumarse al Unión Deportiva Logroñés de la Segunda División de España. Por el momento, el valor de su ficha es de 325 mil dólares.

9 Interior Izquierdo: Denis Pineda (300 mil) El único futbolista de este equipo que juega en la Primera División de un equipo europeo. Pineda fue fichado en el último mercado de pases por el Santa Clara de la Primera División de Portugal, pero todavía no llegó a debutar. El valor de su ficha es de 300 mil dólares.

10 Media Punta: Andrés Flores (465 mil) Uno de los legionarios salvadoreños más destacados de la actualidad. Pese a que viene de dejar atrás un par de lesiones, Flores sigue perteneciendo al Portland Timbers. El valor de la ficha del mediocampista ofensivo es de 465 mil dólares.

11 Delantero: Nelson Bonilla (765 mil) Uno de los delanteros con más goles en la liga de Tahilandia, donde juega hace varios años, y de los legionarios más destacados. Bonilla dejó atrás las lesiones, que casi lo marginan por más de un año, y fichó para el Port FC. Es el jugador más caro de este equipo con un precio de 765 mil dólares.

