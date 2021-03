Los 6 legionarios de Honduras que jugarían el Preolímpico

Destacamos la situación de los 6 futbolistas que juegan en el extranjero y será llamados para disputar el Preolímpico de Guadalajara.

A solo 12 días del comienzo del Preolímpico de Guadalajara ante Haití, Honduras va terminando de formar la lista de convocados para la selección de Sub 23. Debido a que no corresponde un un torneo de FIFA, no será para nada fácil contar con los legionarios que juegan en el exterior y sobre todo con aquellos que son importantes para su equipo.

1 Enrique Facussé Después de tener una gran actuación en el Kentucky Wildcats de la liga Universitaria de Estados Unidos y de integrar el Super Draft de la MLS, Facussé es una fija en la lista de convocados. El portero no tiene ningún impedimento para estar en el Preolímpico.

2 Danny Acosta Una de las gratas novedades que tuvo Honduras durante este año fue la confirmación de Danny Acosta para el combinado nacional. Luego de integrar las selecciones juveniles de Estados Unidos, el lateral prefirió representar al país de su nacimiento. Hay que destacar que el defensor juega en Los Angeles Galaxy y, al no haber comenzado la MLS, no tendrá problemas de llamarlo.

3 Joseph Rosales Después de destacarse en CAI de Panamá a una muy temprana edad, Joseph Rosales no tendrá problemas en estar presente en el Preolímpico de Guadalajara. El club canalero lo cedera para que este presente con la selección Sub 23 de Honduras.

4 Douglas Martínez La selección Sub 23 tendrá únicamente como 9 a Douglas Martínez. El futbolista viene de tener una gran temporada en el Real Salt Lake y ya fue confirmado por el equipo de la MLS que será prestado para la competición continental. Es la gran carta goleadora que tiene Honduras para este torneo.

5 Denil Maldonado El defensor y gran capitán de la selección Sub 23 de Honduras estará presente en el Preolímpico. Pese a que no pudo todavía acomodarse en el Everton de Chile y que necesitaria la pretemporada con ellos para acoplarse al equipo, Maldonado fue cedido y estará presente en la competencia. Es de los jugadores más imprescindibles para la Bicolor.

6 Rigoberto Rivas El delantero del Reggina es el único de esta lista que no está confirmado que formará parte de la selección Sub 23. Está destacándose en la Serie B de Italia y son varios los equipos de Primera División que lo buscan. La liga europea no tendrá parate mientras se juega el Preolímpico y al ser un jugador importante para el club sería difícil que cedan a Rivas.

Debido a eso, en FCA decidimos hacer una lista con los seis futbolistas catrachos que juegan en el exterior y que tienen muchas posibilidades de poder estar presente en la competición. Destacaremos su actualidad y el porcentaje de chances de verlo jugar ante Haití, El Salvador y Canadá, los integrantes del Grupo B de la Ronda Final.

