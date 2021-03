Los 5 legionarios de El Salvador que jugarán el Preolímpico

Destacamos la situación de los 5 futbolistas que juegan en el extranjero y será llamados para disputar el Preolímpico de Guadalajara.

A solo 11 días del debuto en el Preolímpico de Guadalajara ante Canadá, El Salvador ya tiene conformada la lista de convocados para la selección de Sub 23. Debido a que no corresponde un un torneo de FIFA, no fue para nada fácil contar con los legionarios que juegan en el exterior y sobre todo con aquellos que son importantes para su equipo.

1 Eric Calvillo (San José Earthquakes) Luego de pasar por las selecciones juveniles de Estados Unidos, país en el que nació, Calvillo decidió representar a la nación de origen de su madre. El mediocampista representará a la Selecta en el Preolímpico y es una de las grandes cartas que tiene el combinado nacional. El futbolista de 23 años ya lleva 12 partidos jugados en la MLS para el San José Earthquakes.

2 Tomás Romero (Los Ángeles FC) Otro nacido en Estados Unidos, que terminará representando a la selección del país de sus padres. El guardameta ya tuvo pasos por las divisiones juveniles de la Selecta, fue parte de la Sub 17. Después de destacarse en el Bethlehem Steel de la United Soccer League dio el salto y el futbolista de 20 años fue fichado por el primer equipo de Los Ángeles FC. Muchas esperanzas recaen en él.

3 Edgar Alguera (San José Earthquakes) Una de las promesas más interesantes que tiene El Salvador, pese a que también nació en Estados Unidos. Con solo 17 años, Edgar Alguera fue convocado por el gran trabajo que está haciendo en la Academia del San José Earthquakes. Este Preolímpico le servirá para ir ganando confianza.

4 Joshua Pérez (Ibiza UD) Nació en Estados Unidos y es un sobrino de Hugo Pérez, ex-futbolista del FAS que representó al combinado nacional norteamericano. A diferencia de su tío, Joshua jugará para la Selecta. Actualmente, el atacante de 22 años juega en el Ibiza UD de la Tercera División de España, que pelea por ascender.

5 Enrico Hernández (SBV Vitesse) La gran carta que tiene esta Selecta Sub 23 y el jugador por el que más se movieron para convencer. Con 20 años, Hernández es una de las grandes joyas que tiene el Vitesse de los Países Bajos y llegó a formar parte de la selección holandesa, país donde nació, en sus divisiones juveniles. Ya con algunos minutos en el primer equipo, Enrico será cedido para ganar rodaje y representar por primera vez a la nación de origen de su padre.

