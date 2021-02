¿Por qué Fabián Coito tiene tanto interés en la sub 23 de Honduras?

El director técnico de la Selección de Honduras identifica que la sub 23 no es solamente una opción: es una apuesta obligada.

A Fabian Coito le interesa la Selección Nacional sub 23 por dos sencillos motivos: en primera instancia, porque ya conoce a esta camada de jugadores, sabe que es buena, y la quiere potenciar. Con ella se alcanzó la final en los Juegos Panaméricanos, y con algo más de trabajo se puede llegar a consolidar un equipo ganador.

En segunda instancia, porque nuestra liga es de muy bajo nivel, por no decir adjetivos mucho más hirientes. Y Coito, aunque no lo diga abiertamente, lo sabe. No hay mucho de donde escoger en el ámbito local, y si soñamos con algo a nivel selección es unicamente porque tenemos jugadores en el extranjero que nos hacen dar un salto de calidad.

Los que le piden al uruguayo "que se enfoque en la mayor" cometen el error de creer que estamos hablando de dos equipos diferentes y aislados. Y no es así, no en este momento. Otra podría ser la historia si Honduras tuviera una selección absoluta consolidada; pero se les olvida que Jorge Luis Pinto pasó por el fútbol nacional como un huracán, arrasó con todo y no dejó absolutamente nada, asique Coito ha tenido que empezar todo desde cero.

El proceso anterior no dejó un recambio para Emilio Izaguirre ni Maynor Figueroa, y mucho menos un lateral derecho. Por eso Coito ha insistido tanto en Danilo Acosta, Kobe Hernández, Denil Maldonado, etc. Porque en la Liga Nacional no hay jugadores experimentados de gran nivel.





A excepción de Emilio, el resto de futbolistas son de nivel local y no es que sean malos. Pero tampoco ofrecen ninguna garantía. ¿De que te sirve hacer microciclos con jugadores que ya alcanzaron su techo como Jerry Bengston o el 'Burrito' Elvir? ¿De que sirve trabajar con una 'selección mayor' de jugadores a los que nunca vas a convocar ¿A quién queremos engañar? La última vez que quisimos competir con una selección local, estuvimos a pelo del bochorno de perder de contra Nicaragua en casa.

Hay que aterrizar. No podemos esperar que haya resultados arriba, si no se hacen bien las cosas abajo. La sub 23 no es solamente una opción: es una apuesta obligada. Es una necesidad. Lo traduzco: ¡se busca pescar refuerzos en la Preolímpica, por que sencillamente no hay de otra! Gracias a Dios esta gran camada cayó en buenas manos (Coito), y gracias al uruguayo por querer hacer lo que sus antecesores nunca quisieron: preocuparse por el presente sin descuidar el futuro.