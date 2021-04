Partidos de hoy 6 de abril de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 6 de abril de 2021, con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions y Concachampions.

Hoy martes 04 de abril de 2021 a agenda futbolística tendrá mucha actividad a nivel de clubes. Una gran cantidad de partidos se disputarán repartidos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions y Concachampions. Con la actuación de jugadores centroamericanos en los distintos torneos, así como Marathón y Alajuelense verán acción en Concachampions.

UEFA Champions League

Comienza la UEFA Champions League en su etapa de los cuartos de final en sus encuentros de ida. Real Madrid (España) vs Liverpool (Inglaterra) y Manchester City (Inglaterra) vs Dortmund (Alemania). Estos dos encuentros se disputarán a las 13:00 horas de Centroamérica. Y se podrán ver por Se podrá ver por Foxs Sports App (Centroamérica) y ESPN 2 Norte (Centroamérica).

Copa Libertadores

Mientras tanto, por la Copa Libertadores se vivirá un partido muy interesante y atrapante por la tercera ronda en el partido de ida entre San Lorenzo (Argentina) y Santos (Brasil) para definir este primer encuentro de la llave. En la ronda anterior, San Lorenzo dejó en el camino a la Universidad de Chile, mientras que el Santos eliminó al Deportivo Lara. Este partido se disputará desde el Estadio Pedro Bidegain a las 18:30 horas de Centroamérica. Y se podrán ver por Se podrá ver por Foxs Sports App (Centroamérica).

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana retomará la Primera Ronda en sus encuentros de vuelta con una seria de cinco encuentros distribuidos de la siguiente manera: Nacional vs 12 de Octubre; Emelec vs Macará y Cerro Largo vs Peñarol se disputarán a las 16:15 horas de Centroamérica. Mientras que Deportivo Cali vs Tolima y Huachipato vs Antofagasta a las 18:31 hora de Centroamérica. Los vencedores de estas llaves avanzarán hacia la ronda número dos.

Concachampions

Regresa la Concachampions en los encuentros de ida de los octavos de final con la participación de varios equipos centroamericanos. Marathón vs Timbers a las 16:00 horas de Centroamérica. Alajuelense vs Atlanta United a las 18:00 horas de Centroamérica y Arcahaie vs Cruz Azul a las 20:00 horas de Centroamérica. El conjunto catracho y los ticos comenzarán a definir la serie como local.