Transfermarkt: Top 10 de legionarios que quedan libres en junio y podrían volver a Centroamérica

Listado con los legionarios que terminan su contrato en sus respectivos clubes y tendrán la posibilidad de regresar a Centroamérica.

En los últimos años, la cantidad de futbolistas legionarios han aumentado mucho. Centroamérica se ha vuelto un productor de muchos jugadores con gran talento que terminan yéndose a jugar a ligas de diferentes partes del mundo para crecer en su carrera y también para encontrar el bienestar económico. Lo que sucede también es el regreso de alguno de ellos en la etapa final de su carrera. Como ha sucedio en el último tiempo con Román Torres, Bryan Ruiz, Muma Fernández, Ricardo Jerez, entre otros.

1 Joshua Pérez (Ibiza UD) Para esta temporada 2020/21, Joshua Pérez llegó al Ibiza UD de la Tercera División de España después de una buena temporada en Los Ángeles FC de la MLS. Contó con muy pocos minutos en el club español que jugará este fin de semana la final para ascender. En junio queda libre y el presidente del Vida de Honduras ya dijo que irá por él.

2 Celso Borges (Deportivo La Coruña) Para esta temporada, Celso Borges regresó a Deportivo La Coruña para ser la cabeza del proyecto que planteó el presidente del club español para salir de la tercera categoría. El centrocampista de 32 años no tuvo un buen rendimiento, su equipo quedó en mitad de tabla y en junio queda libre ¿Volverá a Costa Rica?

3 Roberto Nurse (Pachuca) Un experimentadísimo delantero panameño de 37 años que hizo toda su carrera en el fútbol mexicano. Roberto Nurse está jugando esta temporada en el Pachuca, donde usualmente ocupa un lugar en el banquillo. En junio se le termina el contrato y es casi un hecho que no continuará en tierras aztecas ¿Jugará por primera vez en un equipo de Panamá?

4 Bryan Moya (1 de agosto) Tras un gran torneo en el Zulia de Venezuela, Bryan Moya sorprendió yéndose al 1 de Agosto de la liga de Angola. El delantero hondureño está teniendo un gran rendimiento y hasta fue convocado en la selección. En junio queda libre y ya avisó que su intención es cambiar de país. Suena Alajuelense para llevárselo.

5 Rolando Blackburn (The Strongest) Después de haber sido fundamental en la temporada anterior, Rolando Blackburn perdió mucho lugar en The Strongest de Bolivia. El delantero panameño no está teniendo mucho lugar y en junio se queda con el pase en su poder. Podría regresar a jugar a Centroamérica, ya pasó por equipos de su país, Guatemala y Costa Rica.

6 Eric Davis (DAC) Uno de los legionarios panameños con mejor presente. Eric Davis juega en el DAC de Eslovaquia con el que jugó la Europa League. El defensor de 30 años es titular, pero no arregló su renovación y en junio queda libre, después de seis temporadas en el club europeo ¿Regresará a Arabe Unido?

7 Orlando Mosquera (Boluspor) Otro panameño que ha tenido bastante continuidad en Europa. Orlando Mosquera está hace dos temporadas en el Boluspor de Turquía y es el guardameta titular. En junio se le termina el contrato, no negoció su renovación y se quedaría libre ¿Volverá a Tauro?

8 Matan Peleg (Hapoel Nof HaGalil) Lateral nacido en Israel, pero con ascendencia chapina y que ya fue convocado para la selección de Guatemala. El defensor están en el Hapoel Nof HaGalil de la segunda división del país europeo y en junio queda con la ficha en su poder. No sería raro que lo vayan a buscar Municipal o Comunicaciones.

9 Kayro Flores (AJ Fano) Nacido en Italia, pero con pasaporte nicaragüense, Kayro Flores realizó toda su carrera en el fútbol tano. El delantero de 23 años está actualmente en el AJ Fano de la Serie C. En este torneo no contó con mucha continuidad y dejaría el equipo en junio. No sería raro que lo contacte algún club centroamericnao.

10 Andrés Flores (Sin equipo) Para el final dejamos un caso muy particular, Andrés Flores terminó su contrato con el Portland Timbers a principios de este 2021. El legionario salvadoreño no arregló con ningún club y se encuentra libre en este momento. Hay fuertes rumores de que podría regresar a jugar al fútbol cuscatleco, allí comenzó su carrera en Isidro Metapán.

Debido a esto, en FCA decidimos hacer un ranking con los 10 mejores futbolistas que están en el extranjero y se les termina el contrato en junio de este año. Se convertirán en agentes libres y se abre la posibilidad de que puedan ser fichados por algún equipo de la región que busque sumar jerarquía.

