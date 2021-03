Las 5 jovenes promesas salvadoreñas que juegan en Europa

Nacieron en El Salvador o tienen ascendencia salvadoreña y dan sus primeros pasos en Europa

Más allá de los jugadores que fue sumando El Salvador en el último tiempo, sigue habiendo varios jugadores que todavía no fueron contactados por la Selecta y están en el exterior. Europa ha sido un destino bastante visitado por estos juveniles que están dando sus primeros pasos en sus carreras.

1 Giulio Benedetti (AS Viterbese) Nació en 2004 en El Salvador y es delantero. Estuvo en la fundación FESA y en el 2020 viajó a Italia, de donde es originario su padre. Benedetti está jugando en el equipo Sub 19 de AS Viterbese de la Tercera División y está cerca de convertirse en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en Italia. Todavía no lo contactaron de la Selecta.

2 Isak Alemayehu Mulugeta (Djurgardens IF) Nació en el 2006 Suecia, su madre es salvadoreña y es mediocampista. Se formó en el AIK y el año pasado pasó al Djurgardens IF, uno de los equipos más importantes del país europeo. Se desempeña en el Sub 16 y es una de las grandes joyas del club de la Primera División sueca. Todavía no lo contactaron de la Selecta.

3 Jordan Vasquez (CS Marítimo) Nació en 1999 en Estados Unidos, padre salvadoreño y mediocampista. Pasó por diferentes equipos pequeños estadounidenses y en 2019 se convirtió en jugador del Saint John York de Inglaterra. Desde el año pasado, Jordan Vasquez está entrenando con la Sub 23 de Maritimo de Portugal en donde lo ven como un apuesta a futuro y podría firmar su primer contrato. GYa estuvo presente en convocatorias juveniles con la Selecta.

4 German Giammattei (Dundalk FC) Nació en Estados Unidos en el año 2000, sus padres son salvadoreños y es delantero. Se destacó por su gran capacidad goleadora en el Kendal SC y en Amherts, donde fue elegido el MVP. Actualmente, está entrenándose con el Dundalk FC, uno de los equipos más importante de Irlanda. Todavía no fue llamado para integrar ninguna selección juvenil de El Salvador.

5 Yoalmo Khan Torres (AD Alcorcón) Nacido en Estados Unidos en el año 2000, su madre es salvadoreña y es guardameta. Pasó por diferentes academias en el país norteamericano hasta el año pasado que viajó a Europa y se unió a la cantera del AD Alcorcón de la Segunda División de España. En este 2021 firmará su primer contrato y tiene grandes chances de ir avanzando al primer equipo. Nunca fue convocado con las categorías juveniles de la Selecta, pero ya lo contactaron para saber el interés de contar con él.

Debido a esto, en FCA realizamos un listado con las cinco mejores promesas cuscatlecas que están en el viejo continente. Resaltaremos donde comenzaron su carrera y en el equipo en el que se encuentran actualmente. También si tuvieron un paso por alguna selección juvenil o si todavía no fueron llamados.

1 Giulio Benedetti (AS Viterbese) Nació en 2004 en El Salvador y es delantero. Estuvo en la fundación FESA y en el 2020 viajó a Italia, de donde es originario su padre. Benedetti está jugando en el equipo Sub 19 de AS Viterbese de la Tercera División y está cerca de convertirse en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en Italia. Todavía no lo contactaron de la Selecta.

2 Isak Alemayehu Mulugeta (Djurgardens IF) Nació en el 2006 Suecia, su madre es salvadoreña y es mediocampista. Se formó en el AIK y el año pasado pasó al Djurgardens IF, uno de los equipos más importantes del país europeo. Se desempeña en el Sub 16 y es una de las grandes joyas del club de la Primera División sueca. Todavía no lo contactaron de la Selecta.

3 Jordan Vasquez (CS Marítimo) Nació en 1999 en Estados Unidos, padre salvadoreño y mediocampista. Pasó por diferentes equipos pequeños estadounidenses y en 2019 se convirtió en jugador del Saint John York de Inglaterra. Desde el año pasado, Jordan Vasquez está entrenando con la Sub 23 de Maritimo de Portugal en donde lo ven como un apuesta a futuro y podría firmar su primer contrato. GYa estuvo presente en convocatorias juveniles con la Selecta.

4 German Giammattei (Dundalk FC) Nació en Estados Unidos en el año 2000, sus padres son salvadoreños y es delantero. Se destacó por su gran capacidad goleadora en el Kendal SC y en Amherts, donde fue elegido el MVP. Actualmente, está entrenándose con el Dundalk FC, uno de los equipos más importante de Irlanda. Todavía no fue llamado para integrar ninguna selección juvenil de El Salvador.

5 Yoalmo Khan Torres (AD Alcorcón) Nacido en Estados Unidos en el año 2000, su madre es salvadoreña y es guardameta. Pasó por diferentes academias en el país norteamericano hasta el año pasado que viajó a Europa y se unió a la cantera del AD Alcorcón de la Segunda División de España. En este 2021 firmará su primer contrato y tiene grandes chances de ir avanzando al primer equipo. Nunca fue convocado con las categorías juveniles de la Selecta, pero ya lo contactaron para saber el interés de contar con él.

1 Giulio Benedetti (AS Viterbese) Nació en 2004 en El Salvador y es delantero. Estuvo en la fundación FESA y en el 2020 viajó a Italia, de donde es originario su padre. Benedetti está jugando en el equipo Sub 19 de AS Viterbese de la Tercera División y está cerca de convertirse en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en Italia. Todavía no lo contactaron de la Selecta.

2 Isak Alemayehu Mulugeta (Djurgardens IF) Nació en el 2006 Suecia, su madre es salvadoreña y es mediocampista. Se formó en el AIK y el año pasado pasó al Djurgardens IF, uno de los equipos más importantes del país europeo. Se desempeña en el Sub 16 y es una de las grandes joyas del club de la Primera División sueca. Todavía no lo contactaron de la Selecta.

3 Jordan Vasquez (CS Marítimo) Nació en 1999 en Estados Unidos, padre salvadoreño y mediocampista. Pasó por diferentes equipos pequeños estadounidenses y en 2019 se convirtió en jugador del Saint John York de Inglaterra. Desde el año pasado, Jordan Vasquez está entrenando con la Sub 23 de Maritimo de Portugal en donde lo ven como un apuesta a futuro y podría firmar su primer contrato. GYa estuvo presente en convocatorias juveniles con la Selecta.

4 German Giammattei (Dundalk FC) Nació en Estados Unidos en el año 2000, sus padres son salvadoreños y es delantero. Se destacó por su gran capacidad goleadora en el Kendal SC y en Amherts, donde fue elegido el MVP. Actualmente, está entrenándose con el Dundalk FC, uno de los equipos más importante de Irlanda. Todavía no fue llamado para integrar ninguna selección juvenil de El Salvador.