Top 6: los entrenadores con pasado reciente en Guatemala que están libres

Un nuevo Top de Fútbol Centroamérica con algunos de los entrenadores con pasado reciente en el fútbol de Guatemala que hoy se encuentran libres.

El presente de Municipal no es bueno. Hace seis partidos que los rojos no ganan (la última vez fue ante Iztapa en los cuartos de final de los play-offs del Apertura 2020, por 3-1) y han perdido tres de los últimos cuatro (el otro fue empate 1-1 en la final de vuelta del pasado curso). Esto deja en una posición sensible a Sebastián Bini, el entrenador que buscará revertir prontamente esta situación.

1 Ever Almeida Ever Almeida durante su paso por Municipal (Foto: Prensa Libre) Trayectoria en Guatemala: Municipal (2001-04 y 2017-18)

Selección de Guatemala (2010-12) Último equipo: Rionegro Águilas de Colombia (2019)

2 Roberto Montoya Roberto Montoya en Antigua Trayectoria en Guatemala: Antigua (2019-20) Último equipo: Antigua (2020)

3 Juan Antonio Torres Servín Juan Antonio Torres Servín en Antigua (Foto: Mediotiempo) Trayectoria en Guatemala: Antigua (2019-20) Último equipo: Antigua (2020)

4 Horacio Cordero Horacio Cordero en Municipal (Foto: Everardo Herrera) Trayectoria en Guatemala: Municipal (1992-95; 2000-01; 2008 y 2018-19)

Comunicaciones (2002-03)

Suchitepéquez (2006)

Xelajú (2010)

Universidad San Carlos (2012-14)

Sanarate (2017)

Selección de Guatemala (1996-97) Último equipo: Municipal (2019)

5 Fabricio Benítez Fabricio Benítez durante su paso por Guastatoya (Foto: Prensa Libre) Trayectoria en Guatemala: Cobán Imperial (2015-16 y 2017-19)

Guastatoya (2019-20) Último equipo: Guastatoya (2020)

6 Walter Claverí Walter Claverí como entrenador de La Bicolor (Foto: Gol de Vestuario) Trayectoria en Guatemala: Suchitepéquez (1988; 1989-90; 1991-93; 2010; 2013-15 y 2016-17)

Xelajú (2000; 2003; 2018 y 2020)

Deportivo Mixco (2019-20)

Selección Sub-23 de Guatemala (1999)

Selección de Guatemala (2016) Último equipo: Xelajú (2020)

La posible salida de este último del banquillo escarlata, en caso de que no coseche resultados positivos con apremio, nos impulsa a pensar en aquellos directores técnicos con pasado reciente en el balompié de Guatemala que ahora están libres, y que podrían ser buenas opciones para cualquier club que esté analizando un cambio.

Seis nombres son los que más reverberan, y que se ganan su lugar en este Ranking. Cabe destacar que el mismo no tiene un orden estricto, por lo que bajo ningún punto de vista se debe asumir que el primero de esta nómina sea mejor que el último o viceversa.

