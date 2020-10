Los cuatro futbolistas de Costa Rica Sub 18 para seguir en Europa

Tienen la mayoría de edad recién cumplida o menos, pero ya son legionarios de Costa Rica en Europa.

Tras la gloriosa camada que lograría llegar a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, Costa Rica no puede volver a conseguir un nuevo grupo de jugadores que este a la altura de la Tricolor. No hay muchos nuevos talentos y cada vez menos legionarios que estén en equipos importantes del mundo. Se ve en las convocatorias donde llaman a jugadores de mucha edad y no tantos jóvenes. Hasta se empezó a buscar futbolistas con ascendencia tica.

1 Santiago Van der Putten (16 años) Es un defensor de 16 años que nació en Costa Rica y su padre es holandés, lo que le dio el pasaporte comunitario en Europa. Su más de 1,80 metros de altura lo hizo destacarse frente a sus compañeros. Pasó por la selecciones juveniles ticas y estuvo durante un corto tiempo en el Saprissa. Está cedido por dos años en el Boavista de Portugal y podría ser comprado en los próximos meses.

2 Michael Hossli Araya (16 años) Es delantero, nació en San José, pero al año de edad viajó a Suiza. Su padre es de allí y su carrera se desarrollo en tieras suizas. Actualmente, juega en la categoría Sub 16 de Zurich FC. El atacante se negó a jugar para la selección europea y cuenta abiertamente sus ganas de representar a Costa Rica. Con tan solo 16 años, Michael es una de las grandes promesas ticas.

3 Elian Quesada (15 años) Nació en Londrés, tiene 15 años, juega de extremo y su padre es costarricense. Desde los 10 años juega en el Arsenal de Inglaterra y actualemente es titular en la Sub 15. Levantó el interés de los ojeadores europeos y tiene la posibilidad de representar a cuatro selecciones. Suiza e Irlanda por su madre, Costa Rica por su padre e Inglaterra por nacimiento. Por ahora, Elian no confirmó a cuál quiere representar y se espera que la Federación tica lo contacte.

4 Manfred Ugalde (18 años) El más conocido de todos en esta lista y una promesa que ya es presente. Tras destacarse en el Saprissa, Manfred pegó el salto con 18 años y fue comprado por el Grupo City (dueños del Manchester City, Girona, New York City, entre otros). Actualmente, está en el Lommel SK de Bélgica en donde lleva 8 partidos, tres goles y dos asistencias. Cada partido en Europa demuestra que está para más y parece no tener techo.

Pero no hay que deprimirse porque hay juveniles que ya prometen bastante y son la esperanza de los costarricense. En FCA recolectamos la información de cuatro legionarios ticos menores de 18 años que están en Europa e ilusionan a los directivos de la federación costarricense. Enumeramos a estos 4 jóvenes y contamos como se está desarrollando su carrera en el viejo continente.

