Ranking FCA: el 11 más caro formado por futbolistas de El Salvador

El Salvador no está teniendo muchos legionarios en la actualidad, pero eso no impide que tenga varios jugadores de valores muy altos. Varios de ellos juegan en la selección comandada por Carlos de los Cobos, pero hay otros que hace tiempo no cuentan con la oportunidad de destacarse con la Selecta.

Debido a esto, en FCA decidimos armar un 11 con los jugadores de El Salvador más caros en la actualidad. Los valores corresponden a la última actualización de Transfermarkt y la elección es por el jugador más caro de cada posición. La formación será 4-4-1-1 y tendrá los precios expresados en dólares.