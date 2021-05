Transfermarkt: Top 10 de legionarios que quedan libres en junio y podrían volver a Centroamérica

9 Kayro Flores (AJ Fano)

Nacido en Italia, pero con pasaporte nicaragüense, Kayro Flores realizó toda su carrera en el fútbol tano. El delantero de 23 años está actualmente en el AJ Fano de la Serie C. En este torneo no contó con mucha continuidad y dejaría el equipo en junio. No sería raro que lo contacte algún club centroamericnao.