Los 5 futbolistas extranjeros más valiosos que juegan en El Salvador

2 Óscar Rodas

El delantero de 32 años nació en Colombia y tiene una larga carrera por su país. Jugó en Independiente de Medellín, Deportes Tolima, Once Caldas, Rio Negro, entre otros. Llegó el año pasado a FAS y no contó con muchos minutos. Pese a que es probable que no siga, su ficha vale 325 mil dólares.