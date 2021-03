Las 5 jovenes promesas salvadoreñas que juegan en Europa

1 Giulio Benedetti (AS Viterbese)

Nació en 2004 en El Salvador y es delantero. Estuvo en la fundación FESA y en el 2020 viajó a Italia, de donde es originario su padre. Benedetti está jugando en el equipo Sub 19 de AS Viterbese de la Tercera División y está cerca de convertirse en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en Italia. Todavía no lo contactaron de la Selecta.