Cristopher Meneses expuso el motivo por el cual salió de Alajuelense

Cristopher Meneses de 30 años de edad, defendió la camiseta de Alajuelense en 271 oportunidades, en donde pudo registrar cuatro títulos jugando como lateral izquierdo. Sin embargo, luego de perder la última final ante el Saprissa, la directiva del club le comunicó que ya no contarían con sus servicios para la venidera campaña.

Asimismo, el futbolista nacido en San José, Costa Rica, quiso expresar los motivos por los cuales ya no continuará formando parte del equipo. A través de ESPN Digital, Meneses comunicó que la razón por la cual no se dio positiva su renovación con Alajuelense, fue por presiones de parte de un sector de la afición rojinegra.

Foto: Twitter / Alajuelense

"No hubo mayor información simple y sencillamente, que no me renovaban porque no aguantaban la presión de la gente. Fue una decisión que había tomado en la familia, la explicación no me iba a afectar, ya lo habíamos asimilado, una respuesta como esta deja mucha duda sobre la persona que maneja la institución”, resaltó Cristopher, dejando saber su inconformidad de cómo se manejó el asunto de su no renovación.

Los primeros anuncios de cara al siguiente torneo: Agradecemos el esfuerzo de ambos jugadores. pic.twitter.com/OkCcq4gsTI — L.D.A. (@ldacr) June 30, 2020

Más allá de esa situación, el futbolista quiso destacar su agradecimiento con toda la junta directiva que comandaba Raúl Pinto, antiguo máximo responsable de la Liga, en donde pudo conseguir cinco campeonatos nacionales junto a Óscar Ramírez como director técnico entre el período de 2009 y 2013.

La situación actual de Cristopher Meneses, es de un jugador libre, sin ninguna vinculación con algún club. Además, aseguró que en estos momentos no cuenta con alguna oferta concreta para el próximo torneo tico que iniciará en el mes de agosto. Sin embargo, detalló que le gustaría poder volver a firmar con un equipo para seguir demostrando su calidad como futbolista dentro del terreno de juego.