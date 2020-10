Los cuatro futbolistas de Costa Rica Sub 18 para seguir en Europa

Tras la gloriosa camada que lograría llegar a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, Costa Rica no puede volver a conseguir un nuevo grupo de jugadores que este a la altura de la Tricolor. No hay muchos nuevos talentos y cada vez menos legionarios que estén en equipos importantes del mundo. Se ve en las convocatorias donde llaman a jugadores de mucha edad y no tantos jóvenes. Hasta se empezó a buscar futbolistas con ascendencia tica.

Pero no hay que deprimirse porque hay juveniles que ya prometen bastante y son la esperanza de los costarricense. En FCA recolectamos la información de cuatro legionarios ticos menores de 18 años que están en Europa e ilusionan a los directivos de la federación costarricense. Enumeramos a estos 4 jóvenes y contamos como se está desarrollando su carrera en el viejo continente.