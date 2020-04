Cómo se verían las estrellas del fútbol mundial si hubieran nacido en Centroamérica

Juguemos un poco con la imaginación. Supongamos que Lionel Messi no nació en Rosario, Argentina, sino que lo hizo en Panamá. Supongamos que Cristiano Ronaldo no nació en Funchal, Portugal, sino que lo hizo en Nicaragua. Supongamos que Neymar no nació en San Pablo, Brasil, sino que lo hizo en Honduras.

Soñar vale, y por eso en Fútbol Centroamérica te mostramos como se verían todos ellos, y muchos más, con los colores de los seis paises latinos de Centroamérica.