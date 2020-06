Comisión Antidopaje de Costa Rica tomó decisión sobre Henry Figueroa

Luego de varios meses la Comisión Antidopaje de Costa Rica le notificó al defensor hondureño Henry Figueroa sobre una sanción provisional en su contra, luego de una investigación que proviene desde el pasado mes de diciembre cuando militaba en La Liga Deportiva Alajuelense.

Así lo dio a conocer el Diario Diez de Honduras, en donde a través de varias informaciones el jugador hondureño conoció la actualidad de su caso el cual quedó registrado con un suspensión provisional para el futbolista.

Henry Figueroa con la camiseta de Alajuelense (Twitter/Alajuelense)

La Comisión ha confirmado que se decreta una suspensión provisional la cual aplica justamente la institución tica. Sin embargo, no hay una sentencia todavía ya que esto se dará en una audiencia con el jugador el cual está suspendido de toda actividad futbolística de manera provisional.

Henry Figueroa con su actual equipo (Marathón Twitter)

“Ya se le notificó al jugador Henry Figueroa, es un acto de gestión que se hizo con el jugador y en ese momento estaba el representante legal de él, quedaron los dos notificados y ya se enviaron los documentos”, destacó el abogado Pablo Barahona quien es el titular de la Agencia Antidopaje en Honduras.

Henry Figueroa no podrá relacionarse con jugadores de su club (Marathón), no puede entrenar ni acercarse al equipo. El zaguero no podrá tener actividad a nivel de clubes ni de selecciones hasta que se presente a la audiencia y pueda darse una sentencia definitiva para que de manera oficial conozca todos los detalles de la misma y quede por escrito.